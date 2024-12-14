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Сегодня, 08:30

Газзаев назвал неудачей результаты ЦСКА в первой части сезона РПЛ

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры армейцев в первой части сезона РПЛ.

«Конечно, для такого великого клуба уйти на зимний перерыв лишь на шестом месте — это неудача. Мягко говоря, армейцы оставили не очень хорошее впечатление. Надеюсь, во второй половине сезона команда исправит ошибки и будет бороться за призовые места», — сказал Газзаев «СЭ».

Экс-тренер армейцев также выделил основные причины результатов команды в первом круге чемпионата.

«Давайте все-таки не забывать, что пришел новый тренер — Марко Николич. Возможно, игроки еще не смогли полностью адаптироваться к его стилю игры, требованиям. Глобальные выводы делать рано. Давайте дадим оценку после 30-го тура», — добавил Газзаев.

После 18 туров ЦСКА занимает шестое место с 31 очком.

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Денис Сафронов

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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