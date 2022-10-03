Газзаев назвал ошибкой назначение Йокановича на должность главного тренера «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев, подводя итоги 11-го тура РПЛ, раскритиковал работу главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Мне кажется, что главный тренер не справляется со своими обязанностями. У «Динамо» нет стабильного стартового состава. Например, есть Тюкавин — один из молодых, перспективных игроков. И тренер то его ставит, то потом ставит Смолова... А ведь это один из игроков, у которого хорошее голевое чутье.

Тренерский состав и игроки сами виноваты, что находятся в таком состоянии. В матче с «Ахматом», особенно в первом тайме, я видел полное преимущество «Ахмата». Команда с такими традициями, один из самых выдающихся клубов вообще в истории советского, российского футбола, и такое разочарование", — приводит «КП Спорт» слова Газзаева.

68-летний специалист считает, что назначение Йокановича на должность главного тренера было ошибкой.

«Как видим, что это ошибка. Посмотрите, уже 11 туров прошло, а результат где? Восьмое место. Когда нет результата, виноват кто? Только главный тренер. И это правильно», — добавил он.

«Динамо» потерпело поражение от «Ахмата» в матче 11-го тура РПЛ (1:2), который состоялся 2 октября. На данный момент бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата (16 очков).