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Сегодня, 16:45

Газзаев назвал полной глупостью слова Кокорина о том, что РПЛ — «говно»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что РПЛ с 2019 года является «говном».

«Это глупость, по-другому и не скажешь. Эти слова говорит человек, который оказался у нас не востребован и сейчас играет в чемпионате Кипра. Видимо, Александр считает, что он первый парень на деревне. На самом деле, наш чемпионат очень интересный и сильный, у нас есть минимум шесть команд, которые борются за золото, в нашем чемпионате появляется много молодых и талантливых игроков. Так что его слова — это полная глупость», — сказал Газзаев «СЭ».

Александр Кокорин выступает за кипрский «Арис «с 2022 года. В текущем сезоне российский нападающий провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

(Денис Сафронов)

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Александр Кокорин
Футбол
РПЛ
Валерий Газзаев
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