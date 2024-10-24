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Газзаев назвал причины хорошей игры «Локомотива» в этом сезоне

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об игре «Локомотива» в этом сезоне.

«Клуб выбрал правильный вектор развития. Большое внимание уделяется именно российским игрокам, молодым и талантливым. В команде очень мало иностранцев, она развивается. Мы видим рост «Локомотива». Конечно, главный тренер тоже играет очень большую роль. Он ведет свою работу достаточно успешно», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

«Локомотив» набрал 27 очков после 12 туров РПЛ и занимает третье место. В 13-м туре команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с «Зенитом».

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев

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