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Сегодня, 09:10

«Акинфееву альтернативы нет». Газзаев назвал символическую сборную РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев составил свою символическую сборную РПЛ этого сезона.

— Кого вы выделите среди российских тренеров в этом сезоне?

— Лучший тренер — Сергей Семак. Также я бы хотел отметить Владимира Федотова, Валерия Карпина и Сергея Ташуева.

— Можете составить символическую сборную РПЛ этого сезона?

— У Акинфеева по-прежнему нет альтернативы в воротах. Оборона справа налево: Денисов, Осипенко, Джикия, Мойзес. Средняя линия: Барриос, Сперцян, Вендел. Трио в атаке — Малком, Чалов, Промес.

Футболисты ЦСКА празднуют гол. «В следующем сезоне ЦСКА должен бороться за чемпионство. «Химкам» воздалось за Юрана». Интервью Газзаева
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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