«Акинфееву альтернативы нет». Газзаев назвал символическую сборную РПЛ

Сегодня, 09:10
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев составил свою символическую сборную РПЛ этого сезона.
— Кого вы выделите среди российских тренеров в этом сезоне?
— Лучший тренер — Сергей Семак. Также я бы хотел отметить Владимира Федотова, Валерия Карпина и Сергея Ташуева.
— Можете составить символическую сборную РПЛ этого сезона?
— У Акинфеева по-прежнему нет альтернативы в воротах. Оборона справа налево: Денисов, Осипенко, Джикия, Мойзес. Средняя линия: Барриос, Сперцян, Вендел. Трио в атаке — Малком, Чалов, Промес.