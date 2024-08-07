Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:15

Газзаев: «Была эпоха Яшина, Дасаева. А сейчас мы живем в эпоху Акинфеева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, как в команде появился голкипер Игорь Акинфеев.

— Гордитесь тем, что именно вы открыли Акинфееву дорогу в большой футбол?

— Гордость — пожалуй, слишком громкое слово. Но принял участие в развитии его карьеры. У нас сложилась непростая ситуация с вратарями, кто-то выбыл из строя из-за травмы. И вот я как-то пошел посмотреть в Москве турнир юношеских команд. И в составе сборной столицы мне приглянулся один вратарь. Говорю своим помощникам: «А что это за парень? Весьма неплох. Ногами хорошо играет». А мне отвечают, что он тренируется в системе ЦСКА. «Что ж, — отвечаю я. — Пусть завтра приезжает тренироваться с основой в Архангельское». Это был Игорь Акинфеев.

— И он на первой же тренировке произвел на вас сильное впечатление?

— После нее подошел к Игорю и сказал: «Ну все, с сегодняшнего дня ты уже будешь работать с нами» (улыбается). И вот он, минуя дубль, довольно быстро стал первым номером. Поехал с нами на сборы, а потом уже и дебютировал за основу ЦСКА. Психологически очень устойчивым был. Не сломить! Это весьма важное качество для вратарей. Сразу же начал «гонять» более опытных защитников. Мог в 16 лет и голос повысить, если видел, что они где-то недобегают. Командовал, руководил обороной как надо. Талант и профессионал до мозга костей. Легенда ЦСКА. Раньше была эпоха Яшина, потом эпоха Дасаева, а сейчас мы живем в эпоху Акинфеева.

К сожалению, мы теряем многих способных ребят при переходе из юношеского футбола во взрослый. Часто при первой же неудаче тренер сажает молодого парня в запас и больше шансов не дает. Тут нужно терпение и доверие! Не надо сразу ждать феерии от неопытных еще парней. Учитывайте их психологию. Мало кто в таком возрасте демонстрирует стабильность!

Полностью интервью Валерия Газзаева читайте на «СЭ»

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
13
Обсудить
Читайте также
Борец Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом
11-летняя скейтбордистка установила национальный рекорд Китая на Олимпиаде-2024
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев: «Как Березуцких можно было называть деревянными?! Непрофессионально!»

Нгамале: «В Камеруне довольно тяжело учиться и играть в футбол, поэтому пришлось делать выбор»