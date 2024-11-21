Сегодня, 10:25
Российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о том, что он не подаст руки наставникам «Зенита» Сергею Семаку и «Локомотива» Михаилу Галактионову.
«Увидел обиду Артема к тем тренерам, что выводили его из состава. Дело не в Семаке, не в Галактионове или Карпине. Когда игрок, особенно возрастной, не вписывается в тактические схемы и выпадает из состава, то ему всегда сложно это принять. Здесь важно вовремя уйти, чтобы потом люди вспоминали о тебе только хорошее и говорили, что ты выдающийся футболист», — цитирует Газзаева «КП Спорт».
36-летний форвард с 12 сентября 2024 года выступает за «Акрон». В текущем сезоне на счету Дзюбы 2 гола и 3 результативные передачи в 8 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)