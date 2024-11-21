Газзаев — о словах Дзюбы про Семака и Галактионова: «Когда возрастной игрок выпадает из состава, ему сложно это принять»

Российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о том, что он не подаст руки наставникам «Зенита» Сергею Семаку и «Локомотива» Михаилу Галактионову.

«Увидел обиду Артема к тем тренерам, что выводили его из состава. Дело не в Семаке, не в Галактионове или Карпине. Когда игрок, особенно возрастной, не вписывается в тактические схемы и выпадает из состава, то ему всегда сложно это принять. Здесь важно вовремя уйти, чтобы потом люди вспоминали о тебе только хорошее и говорили, что ты выдающийся футболист», — цитирует Газзаева «КП Спорт».

36-летний форвард с 12 сентября 2024 года выступает за «Акрон». В текущем сезоне на счету Дзюбы 2 гола и 3 результативные передачи в 8 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.