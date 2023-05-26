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Сегодня, 08:10

Газзаев объяснил, почему у Йокановича не получилось в «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Славиша Йоканович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил работу Славиши Йокановича в «Динамо».

— Что произошло с «Динамо» при Славише Йокановиче?

— Работа тренера — это не только результаты, но и прогресс молодых футболистов. К сожалению, при Йокановиче перспективные игроки почему-то перестали расти. Прежде всего имею в виду Захаряна, который ушел в тень. Да и другие молодые исполнители, за исключением разве что Тюкавина, себя особо не проявляли. Видимо, не было должного контакта между тренером и командой. Хотя «Динамо», считаю, обладает очень приличным и перспективным составом, могло бы точно претендовать на большее. Но нелепые поражения во второй части сезона, конечно, не могут радовать ни руководство, ни болельщиков. Невнятная игра бело-голубых... Тренер не смог распорядиться тем материалом, который у него был в наличии, возможно, не угадал с тактикой. Серьезный внутренний ресурс не был включен.

— На восьмой строчке сейчас расположился «Оренбург». По ходу сезона не раз доводилось слышать лестные оценки в адрес Марцела Лички. Вы их разделяете?

— Вы знаете, у этой команды есть свой стиль. Свой почерк. Она не отсиживается сзади, пытается прессинговать, играет в современный футбол. Где-то игрокам не хватает индивидуального мастерства, тактической гибкости, но в целом «Оренбург» смотрится симпатично. Тут Личку действительно можно похвалить. «Оренбург» не пасует перед лидерами, в последнем туре едва не одержал победу над «Зенитом». На такие команды всегда приятно смотреть.

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Футбол
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
Славиша Йоканович
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