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Сегодня, 00:10

Газзаев: «Не понимаю, когда критикуют Семака. Счет на табло»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» в последние годы — безальтернативный чемпион России.

— Для чемпионата России «Зенит» — команда без слабых мест?

— В последние годы «Зенит» безальтернативный чемпион. Поздравляю Сергея Семака. Не понимаю тех, кто порой его как-то критикует. Результаты в РПЛ говорят сами за себя. При этом нужно отметить не только тренерскую работу Сергея, но и то, как все организовано в клубе. Система: условия, инфраструктура, трансферная политика. По этим параметрам «Зенит» соответствует ведущим клубам Европы. У команды очень стабильный состав, у футболистов уже выработался менталитет победителей. В этом сезоне мы видели, когда «Зенит» включался в концовках и дожимал соперников. Достаточно вспомнить недавний матч со «Спартаком».

— Гегемония «Зенита» продлится еще несколько лет?

— Так вопрос ставить нельзя. Сегодняшнее превосходство «Зенита» не означает, что другие клубы не должны ставить перед собой задачу бороться за золото. У нас есть четыре-пять команд, которые способны создать конкуренцию питерцам.

— Если сейчас уедет Малком, «Зенит» может «просесть»?

 — Не думаю. Возможности клуба позволяют проводить ему грамотную, точечную селекцию. Уедет Малком — возьмут другого сильного легионера. У «Зенита» в этом отношении руки не связаны.

Футболисты ЦСКА празднуют гол. «В следующем сезоне ЦСКА должен бороться за чемпионство. «Химкам» воздалось за Юрана». Интервью Газзаева

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Валерий Газзаев
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