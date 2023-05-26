Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:50

Газзаев: «Зачем «Химки» уволили Юрана? Зачем «Торпедо» позвало Клотета?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил вылет из РПЛ «Химок» и «Торпедо».

— «Пари НН» Сергея Юрана разгромил «Сочи», отправив таким образом «Химки» в первую лигу. Символично?

— «Химкам» воздалось за увольнение Юрана. Никто не понял такого решения клуба. Юран спас «Химки» от вылета в прошлом сезоне, в начале этого чемпионата команда показывала хорошие результаты, сыграла вничью с «Зенитом», а могла ведь даже и победить в концовке. Зачем нужно было отказываться от такого специалиста? Юран принял нижегородцев в непростое время. Верю, что ему удастся оставить команду в РПЛ. Матч с «Сочи» внушает оптимизм. Желаю Сергею удачи.

— Вылет «Химок» был неизбежен?

— А что вы хотите, когда команду по ходу одного сезона тренируют пять тренеров! Юран, Писарев, Гогниев, Билялетдинов, Талалаев. Ну где это видано? Чехарда, да и только... «Химки» вошли в Книгу рекордов Гиннесса. А Талалаев вообще, получается, тренировал в этом сезоне две команды, которые вылетели, — «Химки» и «Торпедо».

— И напоследок о «Торпедо»...

— Считаю, команда оказалась просто не готова к РПЛ. Нужно было серьезно усилить состав, пригласить пять-шесть игроков, которые бы выходили стабильно в старте. Увы, счет на табло.

— Удивило, что спасать команду позвали малоизвестного тренера Клотета?

— Чем руководствовалось «Торпедо»?.. Не понимаю. Надо уже вводить какие-то ограничения на уровне РФС. Почему мы в РПЛ в условиях международной изоляции зовем малоизвестных иностранных специалистов, которые не востребованы в своих чемпионатах? Сейчас надо делать ставку на свои кадры. Давайте уже перестанем во главу угла ставить лозунг «Заграница нам поможет». Надо уважать свой чемпионат!

Футболисты ЦСКА празднуют гол. «В следующем сезоне ЦСКА должен бороться за чемпионство. «Химкам» воздалось за Юрана». Интервью Газзаева
Сергей Юран
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
Валерий Газзаев
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
«Недопустимость подписания каких-либо деклараций». Глава ОКР — о допуске российских спортсменов
Российский танк Т-80 нанес огневое поражение ВСУ на авдеевском направлении
МИД РФ назвал агрокорпорации Запада бенефициарами роста цен на продовольствие
Путин отметил положительную динамику в урегулировании между Баку и Ереваном
Бизнес предложил уничтожать поддельные товары
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев: «Дзюба доказал, что он мастер»

«Акинфееву альтернативы нет». Газзаев назвал символическую сборную РПЛ