Газзаев: «Зачем «Химки» уволили Юрана? Зачем «Торпедо» позвало Клотета?»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» объяснил вылет из РПЛ «Химок» и «Торпедо».

— «Пари НН» Сергея Юрана разгромил «Сочи», отправив таким образом «Химки» в первую лигу. Символично?

— «Химкам» воздалось за увольнение Юрана. Никто не понял такого решения клуба. Юран спас «Химки» от вылета в прошлом сезоне, в начале этого чемпионата команда показывала хорошие результаты, сыграла вничью с «Зенитом», а могла ведь даже и победить в концовке. Зачем нужно было отказываться от такого специалиста? Юран принял нижегородцев в непростое время. Верю, что ему удастся оставить команду в РПЛ. Матч с «Сочи» внушает оптимизм. Желаю Сергею удачи.

— Вылет «Химок» был неизбежен?

— А что вы хотите, когда команду по ходу одного сезона тренируют пять тренеров! Юран, Писарев, Гогниев, Билялетдинов, Талалаев. Ну где это видано? Чехарда, да и только... «Химки» вошли в Книгу рекордов Гиннесса. А Талалаев вообще, получается, тренировал в этом сезоне две команды, которые вылетели, — «Химки» и «Торпедо».

— И напоследок о «Торпедо»...

— Считаю, команда оказалась просто не готова к РПЛ. Нужно было серьезно усилить состав, пригласить пять-шесть игроков, которые бы выходили стабильно в старте. Увы, счет на табло.

— Удивило, что спасать команду позвали малоизвестного тренера Клотета?

— Чем руководствовалось «Торпедо»?.. Не понимаю. Надо уже вводить какие-то ограничения на уровне РФС. Почему мы в РПЛ в условиях международной изоляции зовем малоизвестных иностранных специалистов, которые не востребованы в своих чемпионатах? Сейчас надо делать ставку на свои кадры. Давайте уже перестанем во главу угла ставить лозунг «Заграница нам поможет». Надо уважать свой чемпионат!