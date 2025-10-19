Газзаев — о спорном моменте с Монтесом: «Удобнее и правильнее ставить пенальти при любом контакте мяча с рукой в штрафной площади»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о моменте с попаданием мяча в руку защитника «Локомотива» Сесара Монтеса в матче 12-го тура против ЦСКА (0:3). «В этом моменте непонятна трактовка. Надо прийти к единому решению. Мое мнением такое: надо ставить пенальти при любом контакте мяча с рукой в штрафной площади. Надо четко понимать: если мяч попадает в руку — это пенальти. Тогда не будет никаких споров. Так будет удобнее и правильнее», — сказал Газзаев «СЭ». Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах. Армейцы с 24 баллами опустились на третью строчку.

курганец Правила с советских времен практически не изменились. Но рекомендаций различных наплодили столько, что никто в них разобраться не может. Так это сознательно все сделано: рыбку в мутной воде ловить легче, вот и мутят. То же с варом. Раньше было все намного прроще: рука - пенальти, кто первый в мяч сыграл, тот и прав. И "девочек" изображать западло считалось, шла жесткая мужская борьба. И локти ставили, не хуже баскетов. А теперь футбол превратили почти в балет. Кто артистичнее, тот и король. 20.10.2025

Zoz1981+ Смешно сетовать на неназначенный пенальти, когда ты проиграл 0:3, а могли и еще крупнее. Но у Газаева по-другому не бывает, у него всегда кто-то другой виноват. 20.10.2025

Инженер по охране труда Им за нужный результат платят? Ну тогда всё ясно! 19.10.2025

Barac Obama Так и было в советском футболе. Мяч попал в руку? Пенальти! Пофиг прижата она у тебя была или отжата. А сейчас превратили футбол просто в позорище. Ещё вар этот дебильный. где больше кино смотрят, чем играют. Идиоты. 19.10.2025

hattabych Если делать, как советует Газзаев, то ВАР надо отменять. Иначе, при современной интенсивности и плотности игры, с тотальным теле контролем, с пенальти будут забивать больше, чем с игры. 19.10.2025

hattabych Ну там другая ситуация. Руки вниз не опущены, бил правда акроновец головой, с расстояния меньше метра. 19.10.2025

Russpiel Очевидно, у бригады была установка: пенальти для ЦСКА не назначать. После шумихи последних дней, что много уже пенальти у ЦСКА. И они слишком отрываются. Поставили бы, только если косой по ногам. 19.10.2025

alexb2025personal А как насчет Акрон-Зенит? Ну так то Зенит, в его ворота ставят, когда и пенальти нет. 19.10.2025

Артем Причем у вратарей тоже! А то охренели со всем руками играть!) 19.10.2025

Робат Скажи конкретно - яичками не крути: пенальти надо было ставить. Да в пользу ЦСКА всегда пенальти ставили. Только Локо не Оренбург условный или Сочи - здесь такое не прокатило! 19.10.2025

Феликс_Забанен можно подумать псина что-то иное прогавкает 19.10.2025

alex-ls ну так то Зенит, в его пользу такое постоянно ставят, но это не пенальти 19.10.2025

echo2011 Это удобнее,но не правильнее.Судьям,в конце концов,платят большие деньги как раз для того,чтобы они различали,когда нужно ставить пенальти,а когда нет. 19.10.2025

tarasov-semena61 Почти такое же нарушение в матче Сочи - Зенит нга 85 минуте и пенальти поставлен. Такое ощущение, что каждый отдельный матч играется по своим отдельным правилам:grin: 19.10.2025