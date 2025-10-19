Видео
19 октября, 16:16

Газзаев — о спорном моменте с Монтесом: «Удобнее и правильнее ставить пенальти при любом контакте мяча с рукой в штрафной площади»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о моменте с попаданием мяча в руку защитника «Локомотива» Сесара Монтеса в матче 12-го тура против ЦСКА (0:3).

«В этом моменте непонятна трактовка. Надо прийти к единому решению. Мое мнением такое: надо ставить пенальти при любом контакте мяча с рукой в штрафной площади. Надо четко понимать: если мяч попадает в руку — это пенальти. Тогда не будет никаких споров. Так будет удобнее и правильнее», — сказал Газзаев «СЭ».

Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.

Армейцы с 24 баллами опустились на третью строчку.

15

  • курганец

    Правила с советских времен практически не изменились. Но рекомендаций различных наплодили столько, что никто в них разобраться не может. Так это сознательно все сделано: рыбку в мутной воде ловить легче, вот и мутят. То же с варом. Раньше было все намного прроще: рука - пенальти, кто первый в мяч сыграл, тот и прав. И "девочек" изображать западло считалось, шла жесткая мужская борьба. И локти ставили, не хуже баскетов. А теперь футбол превратили почти в балет. Кто артистичнее, тот и король.

    20.10.2025

  • Zoz1981+

    Смешно сетовать на неназначенный пенальти, когда ты проиграл 0:3, а могли и еще крупнее. Но у Газаева по-другому не бывает, у него всегда кто-то другой виноват.

    20.10.2025

  • Инженер по охране труда

    Им за нужный результат платят? Ну тогда всё ясно!

    19.10.2025

  • Barac Obama

    Так и было в советском футболе. Мяч попал в руку? Пенальти! Пофиг прижата она у тебя была или отжата. А сейчас превратили футбол просто в позорище. Ещё вар этот дебильный. где больше кино смотрят, чем играют. Идиоты.

    19.10.2025

  • hattabych

    Если делать, как советует Газзаев, то ВАР надо отменять. Иначе, при современной интенсивности и плотности игры, с тотальным теле контролем, с пенальти будут забивать больше, чем с игры.

    19.10.2025

  • hattabych

    Ну там другая ситуация. Руки вниз не опущены, бил правда акроновец головой, с расстояния меньше метра.

    19.10.2025

  • Russpiel

    Очевидно, у бригады была установка: пенальти для ЦСКА не назначать. После шумихи последних дней, что много уже пенальти у ЦСКА. И они слишком отрываются. Поставили бы, только если косой по ногам.

    19.10.2025

  • alexb2025personal

    А как насчет Акрон-Зенит? Ну так то Зенит, в его ворота ставят, когда и пенальти нет.

    19.10.2025

  • Артем

    Причем у вратарей тоже! А то охренели со всем руками играть!)

    19.10.2025

  • Робат

    Скажи конкретно - яичками не крути: пенальти надо было ставить. Да в пользу ЦСКА всегда пенальти ставили. Только Локо не Оренбург условный или Сочи - здесь такое не прокатило!

    19.10.2025

  • Феликс_Забанен

    можно подумать псина что-то иное прогавкает

    19.10.2025

  • alex-ls

    ну так то Зенит, в его пользу такое постоянно ставят, но это не пенальти

    19.10.2025

  • echo2011

    Это удобнее,но не правильнее.Судьям,в конце концов,платят большие деньги как раз для того,чтобы они различали,когда нужно ставить пенальти,а когда нет.

    19.10.2025

  • tarasov-semena61

    Почти такое же нарушение в матче Сочи - Зенит нга 85 минуте и пенальти поставлен. Такое ощущение, что каждый отдельный матч играется по своим отдельным правилам:grin:

    19.10.2025

  • Slim Tallers

    Одно время были спецы,которые умышленно попадали мячом в руки соперников. Тактовка правил постоянно меняется,но все касания мяча рукой считать за пенальти абсурдно.

    19.10.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Локомотив (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Валерий Газзаев
