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Сегодня, 09:00

Газзаев о Батракове: «Если продолжит развиваться, получим игрока уровня Глушенкова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

— Многие восхищены игрой молодого Батракова на старте сезона. Как он вам?

— Интересный игрок, с хорошими качествами. Но давайте его не будем перехваливать. Понаблюдаем за ним на длинной дистанции. Пусть хотя бы полсезона или даже сезон проведет на стабильном уровне. Надо показывать свои козыри в каждом туре и развивать свои качества. Вот тогда мы получим такого же футболиста, как Глушенков.

В текущем сезоне 19-летний россиянин провел 5 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

18&nbsp;августа. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:1). Тамерлан Мусаев и&nbsp;Дмитрий Баринов. «ЦСКА нужны сильный центрфорвард и латерали. Вагнер, Красич и Жирков». Газзаев — о поражении от «Локо»
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Валерий Газзаев
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