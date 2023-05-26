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Сегодня, 08:30

Газзаев: «Дзюба доказал, что он мастер»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру Артема Дзюбы за «Локомотив».

— Верили, что у Михаила Галактионова получится в «Локомотиве»?

— Галактионов — один из наших молодых перспективных тренеров. Хорошо, что у него получилось. После немецких специалистов остались какие-то развалины. Даже была теоретическая вероятность вылета команды из РПЛ. Осенью «Локомотив» просто убили... Но сейчас, слава богу, ситуация изменилась. Клуб принял правильное решение, пригласив Дзюбу. Он сразу стал лидером «Локомотива», вселил уверенность в других игроков. Команда выбралась из подвала.

— Сейчас Дзюба — лучший российский нападающий?

— Один из лучших. Его статистика говорит сама за себя. Весной он забил восемь голов, отдал четыре результативные передачи. Дзюба показал, что он мастер несмотря на то, что ему уже 34 года.

Футболисты ЦСКА празднуют гол. «В следующем сезоне ЦСКА должен бороться за чемпионство. «Химкам» воздалось за Юрана». Интервью Газзаева
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
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