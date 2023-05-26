Газзаев: «Дзюба доказал, что он мастер»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру Артема Дзюбы за «Локомотив».

— Верили, что у Михаила Галактионова получится в «Локомотиве»?

— Галактионов — один из наших молодых перспективных тренеров. Хорошо, что у него получилось. После немецких специалистов остались какие-то развалины. Даже была теоретическая вероятность вылета команды из РПЛ. Осенью «Локомотив» просто убили... Но сейчас, слава богу, ситуация изменилась. Клуб принял правильное решение, пригласив Дзюбу. Он сразу стал лидером «Локомотива», вселил уверенность в других игроков. Команда выбралась из подвала.

— Сейчас Дзюба — лучший российский нападающий?

— Один из лучших. Его статистика говорит сама за себя. Весной он забил восемь голов, отдал четыре результативные передачи. Дзюба показал, что он мастер несмотря на то, что ему уже 34 года.