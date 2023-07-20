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Сегодня, 17:50

Газзаев оценил перспективы Лички в «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заявил, что новому тренеру «Динамо» Марцелу Личке нужно нацеливать свою команду на попадание в тройку.

— Верите ли вы в Личку в «Динамо»?

— Интересный специалист. Его «Оренбург» порой радовал глаз. В «Динамо» собрана очень перспективная молодежь. Это и Захарян, и Тюкавин. Если Личка сможет раскрыть полностью их потенциал, то мы получим очень яркую команду. В целом у бело-голубых сбалансированный состав. Единственное -меня смутили слова Лички.

— Какие?

— Он сказал: есть задача попасть в пятерку или тройку. Я бы оставил только последнюю часть фразы. «Динамо» — клуб с большими традициями, болельщики уже заждались трофеев. Зачем держать в голове 4-5-е места? Что они дают — тем более сейчас, когда Россия не играет в еврокубках, в частности в Лиге Европы? Есть призовая тройка, есть медали. Вот это уже страница в истории. У «Динамо» великолепные условия, которые позволяют тренеру и команде навязать конкуренцию «Зениту», «Спартаку», ЦСКА, «Локомотиву», «Краснодару». А если думать, что и четвертое место тебя в целом устроит, где-то в подсознании можно и расслабиться — и не показать своего максимума.
— Какие перспективы у «Сочи» Хохлова?

— Сложно сказать. Хохлов сменил Бердыева, но качественного рывка мы не увидели. Ничего толком не изменилось. Команда показала свой худший результат в своей истории в РПЛ. Не знаю, что ждет сочинцев в новом чемпионате. Сейчас у Дмитрия была возможность полноценно подготовить и усилить команду. Посмотрим. Сколько лет их лидеру Нобоа? 38? Ну что ж. Пожелаю ему здоровья и обойтись без травм. Считаю, он по-прежнему будет определять рисунок игры южан.

 
Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол. «Зениту» будет очень сложно защитить титул. Абаскалю надо реабилитироваться». Интервью Газзаева

 

ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
Марцел Личка
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