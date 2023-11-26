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Сегодня, 10:20

Газзаев — о Файзуллаеве: «Он прибавляет на глазах»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру Аббоса Файзуллаева в дерби.

— Если бы Файзуллаев забил в начале второго тайма при счете 2:1?

— Да, возможно, это ключевой момент встречи. Делай 3:1, и не уверен, что бело-голубые вернулись бы в игру...

— Как бы оценили узбекского легионера ЦСКА?

— Очень сильный первый тайм в его исполнении. Парень прибавляет на глазах. Уже ведет игру команды, отдает, забивает. Он выделялся на фоне остальных игроков армейцев. Очень интересный полузащитник, становится все заметнее и заметнее на поле.

— Но его гол — это скорее ошибка Лещука?

— Да, вратарь, пожалуй, ошибся, не ожидал, что футболист ЦСКА пробьет. Но тут надо отдать должное и Файзуллаеву, который решился на такой удар, застал голкипера врасплох. Молодец.

Николя Муми Нгамале, Хорхе Карраскаль и&nbsp;Константин Тюкавин. «Карраскаль сыграл здорово, Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон, ЦСКА не хватило скамейки». Мнение Газзаева

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Валерий Газзаев
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