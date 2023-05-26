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Сегодня, 07:30

Газзаев — об Абаскале: «Зачем пели ему оды по осени? Кто-то даже легендой «Спартака» называл»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

— Осенью многие восхищались «Спартаком» и работой Гильермо Абаскаля. Что сломалось в игре красно-белых во второй части сезона?

— Считаю, те оды, которые пелись Абаскалю, были преждевременными. Мы же видим, что «Спартак» вторую часть чемпионата смазывает. Очень важно так подготовить команду, чтобы она всю дистанцию прошла без серьезных сбоев и провалов. Считаю, у «Спартака» есть возможности и амбиции, чтобы бороться за чемпионство. Но сейчас приходится признать: весной красно-белые явно сдали и по качеству футбола, и по результатам. Очень тяжело подопечным Абаскаля даются победы.

— Не все специалисты поняли, почему «Спартак» продлил контракт с Абаскалем еще по ходу этого сезона.

— Такая у нас тенденция... Мы порой со слишком большим пиететом относимся к иностранным специалистам и недооцениваем свои кадры. Меня тоже эта история немного удивила. Все-таки «Спартак» не стал чемпионом, выбыл из борьбы за Кубок России, уступив «Акрону». Дальнейшая судьба любого спортсмена и тренера определяется по конечному результату. Я сейчас ни в коей мере не критикую Абаскаля, он делает свою работу. Но мы должны адекватно все воспринимать. А то после осенней части чемпионата некоторые болельщики, да и специалисты, чуть ли не легендой «Спартака» провозгласили этого тренера. Послушайте, в российской истории у «Спартака» есть только одна легенда в тренерском цехе — Олег Иванович Романцев. Точка.

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Футбол
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
Гильермо Абаскаль
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