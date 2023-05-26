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Сегодня, 00:30

Газзаев — о работе Федотова: «В следующем сезоне у ЦСКА только одна цель — чемпионство»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил работу Владимира Федотова.

— Как вам команда Владимира Федотова в этом сезоне? Сейчас предстоит борьба за второе место со «Спартаком», и у армейцев на бумаге календарь сложнее.

— Да, на бумаге сложнее. Однако у ЦСКА все равно есть небольшой задел в одно очко. Будет интересно. Владимир Федотов первый сезон работает в ЦСКА. Ему нужно было время, чтобы игроки привыкли к его требованиям, чтобы он стабилизировал состав. Считаю, это ему в целом удалось в весенней части сезона. Тот же Карраскаль остается в запасе, Облякову поменяли позицию, и он стал одним из лидеров команды. В игре ЦСКА появилось качество. Да, армейцы уступили в дерби «Спартаку», но, как я вам уже говорил в предыдущей беседе, ничья была бы более закономерным результатом.

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— Второе место станет для ЦСКА достижением?

— Если армейцы попадут в медали, да еще и выиграют Кубок, то в целом сезон можно будет признать вполне хорошим. Повторюсь, это только первый год работы Федотова. Он стабилен. В прошлом сезоне стал вторым с «Сочи», а сейчас претендует на серебро с ЦСКА. Но, учитывая историю, традиции, амбиции этого клуба, конечно, в следующем сезоне перед ЦСКА должна стоять только одна задача — стать чемпионом, нужно будет бороться только за первое место.

— Но тогда надо серьезно укрепить состав.

— Безусловно, некоторые позиции нуждаются в усилении.

Армейцы на данный момент занимают 2-е место в РПЛ, набрав 54 очка за 28 туров.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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