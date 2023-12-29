Газзаев: «Турнирное положение ЦСКА никого не устраивает. Руководство обязано помочь тренеру, приобретя игроков»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» подвел итоги выступления армейцев в 2023 году.

«Амбиции у ЦСКА достаточно высокие. На протяжении двадцати лет команда идет на лидирующих позициях. Нынешнее турнирное положение клуба никого не устраивает. Команда старается, показывает результат и временами хорошую игру. Но для высоких целей нужно усиление во всех линиях, кроме вратарской. Только тогда ЦСКА может ждать успехов. Руководство клуба обязано помочь главному тренеру, приобретя игроков. В прошлом году армейцы завоевали серебро в чемпионате и Кубок России, то есть в этом сезоне они должны были двигаться к высшему достижению», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками после 18 туров.