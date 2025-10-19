Газзаев отказался называть «великолепным» гол Воробьева в ворота ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3). «Это случайность, а не великолепный гол (Смеется.). Игроки сами были потрясены. Но любая случайность — это закономерность. Таких голов я практически не видел в нашем чемпионате. Получилось так: кто больше хотел, тому и повезло», — сказал Газзаев «СЭ». На 45+3-й минуте встречи Воробьев догнал мяч, укатившийся к угловому флажку, и выполнил подачу в штрафную красно-синих. Вратарь ЦСКА Владислав Тороп не ожидал, что мяч полетит в створ, и пропустил гол. Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах. Армейцы с 24 баллами опустились на третью строчку.

Павел Леонидович лол обычный "дурак", который влетать не должен, но что с торопыжкой произошло не понятно 20.10.2025

M. CA 100% случайность. Но заслуженная. Как когда-то Кержакову после подобного гола Адвокат сказал, что "награда за то, что не остановился..." 20.10.2025

НВ если бы такой гол дурачок залетел в ворота Спартака, то у газзаева был бы словеный понос восхищения и он бы назвал его шедевром :stuck_out_tongue_winking_eye:, а ворота ЦСКА это конечно же случайность (по факту - случайный гол). 20.10.2025

Haiaxi «Случайности не случайны» Чжуан-Цзы 19.10.2025

aleksander.ozersky Паровоз красиво переехал стадо ослов. 19.10.2025

Михалыч Мяч вратарский , но всё равно прикольно . Первый красивее был , но опять же никто Батракова не встретил . 19.10.2025

tosha-66 Что в этом голе великолепного? Мяч у Торопа, который он зачем-то пнул в попу Воробьева. Какое-то мастерство прямо. А потом стоял и смотрел, как мяч в ворота залетает. Я уже не помню, когда последний раз прямым ударом с углового забивали. Говорят, Лобановский этим славился, так он помер уже давно. 19.10.2025

NickGazprom Колоссальная разница исполнения. Что гол Марко ван Бастена, что гол Воробьева - шедевры. 19.10.2025

Морская свинка_1979 Это ответ депутата 19.10.2025

Millwall82 это не усы, а инопланетные щупальца, не секрет что Газа рептилоид (усы раздвигаются, и вместо них такая куйня как у Ридли Скотта в "Чужом", только деньги хватает) В 2005 году его почти вывели на чистую воду. Потому что безусого Газу не видел никто) даже в школе и детском саду. 19.10.2025

Феликс_Забанен никогда он их не сбреет - иначе все увидят что там жопа 19.10.2025

VVSh71 дебил, ты читал, что сказал Валерий Георгиевич? никогда не подумал бы, что у проводниц появились сектанты, как у свиней)) 19.10.2025

Igor Alexandrov Согласен:handshake: 19.10.2025

Igor Alexandrov Прекрасный комментарий от человека,который смотрел игру,не слушая вопли"комментаторов" и увидел Главное-парень сделал этот гол сам от и до ! После активного прессинга не выключился из игры,ДОГНАЛ такой мяч,за которым не побежали бы 99% игравших на поле и пробил МАСТЕРСКИМ ,УМНЫМ ударом в нужное место! Спасибо Торопу,что не испортил такой шедевр! Это ни в коем случае не издевка(Тороп уже давно играет лучше конефея)просто жаль было бы не увидеть мяч в воротах,тем более ,что он был не последний в этой игре. 19.10.2025

Прожарка свиней К слову, Федор красивых голов практически не забивал. Имея светлую голову, он не обладал поставленным ударом. 19.10.2025

Igor Alexandrov Ну, газик- то такие и во сне не забивал и почему думают,что такие голы у нас забивали только условные"черенковы"?Эти ребята,особенно Батраков,уже не хуже Федора 19.10.2025

Прожарка свиней А чем,собственно, вчерашний гол Воробьева отличается от гола Ван Бастена в ворота Дасаева? Понятно, что ценностью, но, тем не менее... 19.10.2025

Millwall82 ну так он прав) там Тороп дважды привез) хоть конечно и красиво почти "сухой лист" закрутил. С такого угла с игры забивал Р. Карлос за Реал, удар правда посильнее был. 19.10.2025

fell62 Пёс , когда усы сбреешь ? 19.10.2025

Shah Так и есть, случайный гол. И все выпрыгивют из штанов.. Удивительно... 19.10.2025

Boris Самое классное в этом голе, что Воробьев не выключился из игры, хотя мяч явно (визуально) выходил из игры. Вот за это отдельное уважение, а свалился мяч или нет, это уже вишинка на торте 19.10.2025

Павел Заблоцкий У Газзаева великолепны исключительно голы ЦСКА!!! 19.10.2025

ViktorDiktor® /А, какая разница? /:point_left::rofl: 19.10.2025

sdf_1 Как-то одного игрока из нашего чемпионата спросили: Как вы забили такой красивый гол? На что он ответил: Я просто ударил в сторону ворот. Это я к тому, что все голы либо случайны, либо забиты вследствие ошибок. Что не отменяет их красоты и великолепия. Газзаев, как бывший игрок, сам забивавший случайные голы, должен это знать 19.10.2025