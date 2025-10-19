Газзаев отказался называть «великолепным» гол Воробьева в ворота ЦСКА

19 октября, 16:35
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3).
«Это случайность, а не великолепный гол (Смеется.). Игроки сами были потрясены. Но любая случайность — это закономерность. Таких голов я практически не видел в нашем чемпионате. Получилось так: кто больше хотел, тому и повезло», — сказал Газзаев «СЭ».
На 45+3-й минуте встречи Воробьев догнал мяч, укатившийся к угловому флажку, и выполнил подачу в штрафную красно-синих. Вратарь ЦСКА Владислав Тороп не ожидал, что мяч полетит в створ, и пропустил гол.
Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.
Армейцы с 24 баллами опустились на третью строчку.
Павел Леонидович
лол обычный "дурак", который влетать не должен, но что с торопыжкой произошло не понятно
20.10.2025
M. CA
100% случайность. Но заслуженная. Как когда-то Кержакову после подобного гола Адвокат сказал, что "награда за то, что не остановился..."
20.10.2025
НВ
если бы такой гол дурачок залетел в ворота Спартака, то у газзаева был бы словеный понос восхищения и он бы назвал его шедевром :stuck_out_tongue_winking_eye:, а ворота ЦСКА это конечно же случайность (по факту - случайный гол).
20.10.2025
Haiaxi
«Случайности не случайны» Чжуан-Цзы
19.10.2025
aleksander.ozersky
Паровоз красиво переехал стадо ослов.
19.10.2025
Михалыч
Мяч вратарский , но всё равно прикольно . Первый красивее был , но опять же никто Батракова не встретил .
19.10.2025
tosha-66
Что в этом голе великолепного? Мяч у Торопа, который он зачем-то пнул в попу Воробьева. Какое-то мастерство прямо. А потом стоял и смотрел, как мяч в ворота залетает. Я уже не помню, когда последний раз прямым ударом с углового забивали. Говорят, Лобановский этим славился, так он помер уже давно.
19.10.2025
NickGazprom
Колоссальная разница исполнения. Что гол Марко ван Бастена, что гол Воробьева - шедевры.
19.10.2025
Морская свинка_1979
Это ответ депутата
19.10.2025
Millwall82
это не усы, а инопланетные щупальца, не секрет что Газа рептилоид (усы раздвигаются, и вместо них такая куйня как у Ридли Скотта в "Чужом", только деньги хватает) В 2005 году его почти вывели на чистую воду. Потому что безусого Газу не видел никто) даже в школе и детском саду.
19.10.2025
Феликс_Забанен
никогда он их не сбреет - иначе все увидят что там жопа
19.10.2025
VVSh71
дебил, ты читал, что сказал Валерий Георгиевич? никогда не подумал бы, что у проводниц появились сектанты, как у свиней))
19.10.2025
Igor Alexandrov
Согласен:handshake:
19.10.2025
Igor Alexandrov
Прекрасный комментарий от человека,который смотрел игру,не слушая вопли"комментаторов" и увидел Главное-парень сделал этот гол сам от и до ! После активного прессинга не выключился из игры,ДОГНАЛ такой мяч,за которым не побежали бы 99% игравших на поле и пробил МАСТЕРСКИМ ,УМНЫМ ударом в нужное место! Спасибо Торопу,что не испортил такой шедевр! Это ни в коем случае не издевка(Тороп уже давно играет лучше конефея)просто жаль было бы не увидеть мяч в воротах,тем более ,что он был не последний в этой игре.
19.10.2025
Прожарка свиней
К слову, Федор красивых голов практически не забивал. Имея светлую голову, он не обладал поставленным ударом.
19.10.2025
Igor Alexandrov
Ну, газик- то такие и во сне не забивал и почему думают,что такие голы у нас забивали только условные"черенковы"?Эти ребята,особенно Батраков,уже не хуже Федора
19.10.2025
Прожарка свиней
А чем,собственно, вчерашний гол Воробьева отличается от гола Ван Бастена в ворота Дасаева? Понятно, что ценностью, но, тем не менее...
19.10.2025
Millwall82
ну так он прав) там Тороп дважды привез) хоть конечно и красиво почти "сухой лист" закрутил. С такого угла с игры забивал Р. Карлос за Реал, удар правда посильнее был.
19.10.2025
fell62
Пёс , когда усы сбреешь ?
19.10.2025
Shah
Так и есть, случайный гол. И все выпрыгивют из штанов.. Удивительно...
19.10.2025
Boris
Самое классное в этом голе, что Воробьев не выключился из игры, хотя мяч явно (визуально) выходил из игры. Вот за это отдельное уважение, а свалился мяч или нет, это уже вишинка на торте
19.10.2025
Павел Заблоцкий
У Газзаева великолепны исключительно голы ЦСКА!!!
19.10.2025
ViktorDiktor®
/А, какая разница? /:point_left::rofl:
19.10.2025
sdf_1
Как-то одного игрока из нашего чемпионата спросили: Как вы забили такой красивый гол? На что он ответил: Я просто ударил в сторону ворот. Это я к тому, что все голы либо случайны, либо забиты вследствие ошибок. Что не отменяет их красоты и великолепия. Газзаев, как бывший игрок, сам забивавший случайные голы, должен это знать
19.10.2025
фанат
Кстати если по честному то ЦСКА и Тороп вляпались в историю (по Чехову).
19.10.2025