Газзаев отреагировал на достижение Акинфеева, опередившего Месси по количеству матчей за один клуб

Сегодня, 13:28
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на достижение Игоря Акинфеева, опередившего нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по количеству сыгранных в составе одного клуба матчей.
Акинфеев принял участие в матче 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0), выйдя на поле в футболке ЦСКА 779-й раз за карьеру. На счету Месси 778 сыгранных за «Барселону» встреч.
«Он своим отношением к делу и игрой прекрасно себя показывает на протяжении всей своей карьеры. Конечно, он является легендой не только ЦСКА, но и всего российского футбола. Хочется, чтобы как можно дольше радовал болельщиков и подавал пример молодым спортсменам, как нужно относиться к делу», — сказал Газзаев «СЭ».
Рекордсменом по количеству проведенных в составе одного клуба матчей является экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз (963).
В нынешнем сезоне 38-летний Акинфеев провел 12 матчей за армейцев во всех турнирах, пропустил 7 голов и 6 раз отыграл на ноль.
Денис Сафронов