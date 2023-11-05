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Сегодня, 14:16

Газзаев — о Ромащенко: «Давайте попозже, «Ахмат» только вчера проиграл в важном матче»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев оценил последние результаты команды под руководством Мирослава Ромащенко.

«Я думаю, что последние результаты связаны с комплексом проблем, нет одной причины, есть несколько причин. Какие причины? Сейчас об этом не хочу говорить. Естественно, руководство «Ахмата» беспокоит нынешнее положение команды. Кредит доверия к Ромащенко? Мы семь матчей подряд не выигрываем в РПЛ, давай чуть попозже. Мы только вчера проиграли в важном матче, слишком много эмоций, пока не готов что-то комментировать», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

4 ноября «Ахмат» уступил «Факелу» в матче 14-го тура чемпионата России (1:2). На данный момент грозненский клуб идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 12 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/sportivnyi-direktor-akhmata-o-romashenko-davaite-popozzhe-my-tolko-vchera-proigrali-v-vazhnom-matche-302353/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Футбол
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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