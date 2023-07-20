Газзаев: «Почему «Ростов» не первый год проседает в конце сезона?»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» предположил, что при определенном стечении обстоятельств «Ростов» может завоевать медали.

— «Ростов» Валерия Карпина вновь пошумит в новом сезоне?

— Молодая симпатичная команда. Игроки прогрессируют, набираются опыта. Видна рука тренера — Валерия Карпина. «Ростов» движется поступательно. Показывает довольно содержательный футбол. В принципе, дончане при удачном стечении обстоятельств могут зацепиться за тройку. Но тут меня смущает все же один момент.

— Какой?

— Уже не первый год команда Карпина проседает на втором этапе чемпионата. Начинает «Ростов» здорово, а потом... Ведь самое главное — мощно выступить в начале чемпионата и на финише сезона. В середине еще допустим некоторый спад, но на решающем отрезке команда должна вырывать свои очки. Возможно, ростовчане неправильно распределяют свои силы по дистанции. Видимо, где-то допущены некоторые просчеты в системе подготовки.