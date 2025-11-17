Видео
17 ноября, 20:25

Газзаев — об уходе Карпина из «Динамо»: «Поддерживаю! Я же говорил: ему станет легче»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Валерий Газзаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» поддержал решение Валерия Карпина сосредоточиться на работе в национальной команде.

— После матча с Чили (0:1) вы выразили мнение, что Валерию Карпину нужно сосредоточиться на работе либо в сборной России, либо в «Динамо». Сегодня он объявил, что покидает московский клуб и остается в национальной команде.

— И правильно сделал! Полностью поддерживаю его решение! Разумно. Надо было уже расставить приоритеты. Валерий Георгиевич выбрал сборную. Это его выбор, причем обоснованный. В национальной команде Карпин довольно неплохо работает: провел 30 матчей, потерпел всего одно поражение! Нужно спокойно продолжать трудиться в сборной. Я же говорил, что ему станет легче. Он и сам это скоро ощутит. Слишком большой была нагрузка, которая мешала давать результат и там и там.

— Неудачные результаты в «Динамо» не ударят по его уверенности в своих силах?

— Не думаю. Теперь он полностью сосредоточится на работе в сборной. У него же есть определенные наработки. Неплохо получается. Нужно только продолжать совершенствоваться. В сборной, считаю, он на своем месте.

— Но после поражения от сборной Чили его многие критиковали...

— Считаю, в какой-то степени результат этого матча и повлиял на решение Карпина. Он понял, что тяжело совмещать два поста. Ну посудите сами: возникает пауза в чемпионате, и ему из «Динамо», а ранее из «Ростова» надо сразу переключаться на сборную. И это бесконечная история. Любой может эмоционально выгореть, устать. Нет времени перевести дух. Теперь ему точно будет полегче. Он раскрепостится, сможет планомерно готовить сборную. Дай бог, чтобы в 2026 году нас вернули в международные турниры. Перед Карпиным стоит серьезная задача — подвести к ним команду во всеоружии.

— Кто теперь должен возглавить «Динамо»? В прессе фигурируют фамилии Черчесова, Игнашевича, Лички.

— Не готов обсуждать кандидатуры. С моей стороны было бы некорректно называть конкретные фамилии. Решение — за клубом. Наверное, уже есть определенные варианты. Не имею права давать советы и за кого-то ручаться. А советовать назначить Петрова, Иванова или Сидорова... Какой смысл? Я лишь желаю клубу принять правильное решение.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

4

  • SuperDennis

    Нифига! Не "ему станет легче", а кошелек Валерона станет легче, это разные вещи!

    17.11.2025

  • avp1960

    Газзаев очень завидует Карпину, вот и всё..

    17.11.2025

  • Millwall82

    у Газзаева биполярка? Он же сам подобной ерундой страдал (совмещением), чуть не стоило карьеры.

    17.11.2025

    Валерий Карпин
    Сборная России по футболу
    ФК Динамо (Москва)
    Валерий Газзаев
