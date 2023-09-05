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Сегодня, 10:00

Газзаев: «Если ЦСКА укрепит еще две-три позиции, поборется с «Зенитом» на дистанции»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
ЦСКА - «Зенит».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» признался, что ему очень понравился матч 7-го тура РПЛ армейцев с «Зенитом» (1:1).

— Мне очень понравился центральный матч тура ЦСКА — «Зенит». Получил большое удовольствие. Играли две сильнейшие команды страны по итогам прошлого сезона. Чемпион против серебряного призера. И армейцы, и питерцы показали великолепный футбол. Вот это настоящее зрелище, на которое ходит болельщик. Я не увидел ни одного равнодушного ни на поле, ни на скамейке запасных. Какие эмоции, какие страсти, какие стычки, какое исполнительское мастерство! Настоящий мужской футбол! Не случайно игру посетило около 30 тысяч зрителей.

Матч с сюжетом, с драматургией. Конечно, хочется отметить блестящую игру Акинфеева. У меня вообще складывается такое впечатление, что с годами Игорь не стареет, а молодеет (смеется). Два потрясающих спасения в первом тайме! Вместе с тем Кержаков едва ли может занести себе этот матч в актив. Чудовищная ошибка в дебюте игры.

У «Зенита» выделялся Марио Фернандес. В прошлый раз я его пожурил. Похоже, он восприимчив к критике. Был активен, нацелен на ворота. Дважды мог забить.

Результат закономерен, счет по игре. Конечно, кто-то может сейчас начать считать количество опасных и голевых моментов. Но в целом по игре все справедливо. ЦСКА оказал достойное сопротивление. Армейцам еще нужно усилить две-три позиции. Тогда, думаю, они смогут побороться с питерцами на дистанции.

Про новичков ЦСКА пока ничего говорить не стану. Не могу сказать, что они сразу произвели на меня сильное впечатление. Будем наблюдать за ними дальше. Видно, что футболисты обучены, но как они интегрируются в команду? Покажет только время.

Результативность Заболотного? Отвечу так. Главное — не спугнуть фарт. Пусть все идет, как идет.

Полностью интервью Газзаева читайте на сайте «СЭ»

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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