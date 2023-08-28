Газзаев поделился мнением о переходе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо»

Сегодня, 17:05
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал переход хавбека Хорхе Карраскаля в «Динамо». Специалист считает, что армейцам нужно приобрести полузащитника уровня игрока «Оренбурга» Бенхамина Гарре.
«ЦСКА сыграл вничью в Оренбурге. Если проанализировать матч, то армейцы должны быть довольны таким результатом. Хозяева были поближе к победе. Вспомните хотя бы момент в самой концовке, когда мяч угодил в перекладину. Про ЦСКА я уже много раз говорил: без качественного усиления сложно на что-либо претендовать. Посмотрите, сколько ошибок допустил Обляков. А все почему? Играл не на своей профильной позиции — на месте левого латераля. И это все вовсе не от хорошей жизни. Федотову приходится перекраивать состав. Нужны именно качественные новички. А то вышел на замену на полчаса чилиец Давила и пока не произвел на меня впечатления. Я не понял, что он хотел показать на поле. Будем надеяться, что легионер еще не до конца адаптировался.
Считаю, ЦСКА нужен прежде всего атакующий креативный полузащитник. Такой, как Гарре в «Крыльях». Сейчас аргентинец, к сожалению, травмирован, и самарцам его явно не хватает. Но раз «Крылья» нашли такого исполнителя, почему ЦСКА не может?
Нужно ли жалеть об уходе Карраскаля? Сложно сказать. С одной стороны, колумбиец, конечно, обладает целым рядом сильных качеств. Дриблинг, видение поля, пас. Но южноамериканцу не хватает стабильности. Он может сверкнуть в одном матче, а в следующих трех играх его не видно.
Посмотрим, как он будет выглядеть в «Динамо». Поменял ли отношение к себе и к футболу? Скоро узнаем», — сказал Газзаев.
Полностью интервью Валерия Газзаева можно прочитать на сайте «СЭ».
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|В
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
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2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
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3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
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5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
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9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
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Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
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Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
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Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
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Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
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ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
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Ростов – Динамо
|- : -