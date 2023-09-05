Газзаев — о возможной отставке Абаскаля: «Значит, под такими слухами есть основания»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Разговоры об отставке Абаскаля? Работать в таких клубах, как «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Динамо», «Локомотив», всегда неимоверно сложно! Ты все время находишься под давлением, любой твой шаг комментируют, анализируют. И рецепт здесь один — результат. Я уже как-то советовал Абаскалю почитать историю «Спартака», в частности, изучить период, когда команду возглавлял Олег Иваныч Романцев. Восемь чемпионств. Вот вам и ответ всем критикам. А для Абаскаля, получается, «Спартак» — поле для экспериментов. Пора уже понять, что это команда с большими традициями, амбициями, с огромной армией болельщиков, которая ждет только трофеев.

Что касается слухов об отставке. Ну... Значит, на то есть основания. Но мне некорректно озвучивать свое мнение. Решение принимает только руководство клуба. Оно и несет ответственность.

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