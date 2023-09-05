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Сегодня, 10:30

Газзаев — о возможной отставке Абаскаля: «Значит, под такими слухами есть основания»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Разговоры об отставке Абаскаля? Работать в таких клубах, как «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Динамо», «Локомотив», всегда неимоверно сложно! Ты все время находишься под давлением, любой твой шаг комментируют, анализируют. И рецепт здесь один — результат. Я уже как-то советовал Абаскалю почитать историю «Спартака», в частности, изучить период, когда команду возглавлял Олег Иваныч Романцев. Восемь чемпионств. Вот вам и ответ всем критикам. А для Абаскаля, получается, «Спартак» — поле для экспериментов. Пора уже понять, что это команда с большими традициями, амбициями, с огромной армией болельщиков, которая ждет только трофеев.

Что касается слухов об отставке. Ну... Значит, на то есть основания. Но мне некорректно озвучивать свое мнение. Решение принимает только руководство клуба. Оно и несет ответственность.

Полностью интервью Газзаева читайте на сайте «СЭ»

ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
Гильермо Абаскаль
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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