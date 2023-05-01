Газзаев — о ретро-матче: «Болельщики увидят звезд российского футбола, которые очень многое сделали»

Тренер сталинградского «Динамо» Валерий Газзаев поделился ожиданиями от ретро-матча между «Спартаком» и бело-голубыми в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— Сегодня ожидается 40 тысяч болельщиков на трибунах, что вы им сказали, как обратились к ним?

— Болельщики сегодня увидят звезд российского футбола, которые очень многое сделали не только для нас, но и для международной арены. Они добились больших успехов. Тем более будут болельщики Волгограда. Значит, будет команда почти в полном составе, которой гордились болельщики. Думаю, будет интересно для всех.

— Будет ли результат иметь важное значение в сегодняшнем матче?

— Сложно сказать, какой будет результат. Конечно, никто не хочет проигрывать.

Игра пройдет в Волгограде 1 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.