Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:09

Газзаев получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Газзаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент России Владимир Путин наградил бывшего тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаева Орденом за заслуги перед Отечеством III степени, сообщает РИА «Новости».

7 августа российскому тренеру исполнилось 70 лет.

Последним местом работы Газзаева в футболе была «Алания», которую он тренировал до 2013 года. До этого специалист возглавлял «Динамо» Киев, ЦСКА, сборную России и московское «Динамо».

В качестве тренера Газзаев четырежды становился чемпионом России, 4 раза выигрывал Кубок страны и дважды Суперкубок. Под его руководством ЦСКА стал победителем Кубка УЕФА в 2025 году.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
Валерий Газзаев
Владимир Путин
19
19
Читайте также
Американец Куинси Холл взял золото в беге на 400 метров
Модель OnlyFans Алиша Ньюман завоевала бронзу на Олимпиаде-2024
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин: «Лунева для того и брали, чтобы он выручал»

ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Пари НН»