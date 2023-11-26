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Сегодня, 10:50

Газзаев предложил провести в «Лужниках» ретро-матч ЦСКА — «Зенит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Валерий Газзаев.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказал идею провести ретро-матч между армейцами и «Зенитом».

— Как вам ретро-матч ЦСКА — «Локомотив»?

— Идея понравилась. Нужно продолжать проводить такие игры. Почему бы не организовать ретро-матч между ЦСКА и «Зенитом» в мае 2024 года в «Лужниках»? Все-таки эти два клуба выигрывали Кубок УЕФА. Армейцы и питерцы составляли костяк сборной России на бронзовом Евро-2008. Уверен, зрители с удовольствием вновь посмотрят на игру Акинфеева, Жиркова, Алдонина, Березууцких, Игнашевича Олича, Вагнера. Карвалью, Малафеева, Погребняка Денисова, Аршавина, Кержакова, Широкова, Данни и многих других.

Сейчас, в довольно прохладную погоду в Черкизово на игру ЦСКА — «Локомотив» пришло около 12 тысяч зрителей. Считаю, в мае в Лужниках, на главном стадионе страны можно будет собрать полные трибуны и устроить настоящий праздник футбол. Надеюсь, РФС удастся воплотить эту идею в жизнь!

Николя Муми Нгамале, Хорхе Карраскаль и&nbsp;Константин Тюкавин. «Карраскаль сыграл здорово, Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон, ЦСКА не хватило скамейки». Мнение Газзаева

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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