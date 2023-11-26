Газзаев предложил провести в «Лужниках» ретро-матч ЦСКА — «Зенит»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказал идею провести ретро-матч между армейцами и «Зенитом».

— Как вам ретро-матч ЦСКА — «Локомотив»?

— Идея понравилась. Нужно продолжать проводить такие игры. Почему бы не организовать ретро-матч между ЦСКА и «Зенитом» в мае 2024 года в «Лужниках»? Все-таки эти два клуба выигрывали Кубок УЕФА. Армейцы и питерцы составляли костяк сборной России на бронзовом Евро-2008. Уверен, зрители с удовольствием вновь посмотрят на игру Акинфеева, Жиркова, Алдонина, Березууцких, Игнашевича Олича, Вагнера. Карвалью, Малафеева, Погребняка Денисова, Аршавина, Кержакова, Широкова, Данни и многих других.

Сейчас, в довольно прохладную погоду в Черкизово на игру ЦСКА — «Локомотив» пришло около 12 тысяч зрителей. Считаю, в мае в Лужниках, на главном стадионе страны можно будет собрать полные трибуны и устроить настоящий праздник футбол. Надеюсь, РФС удастся воплотить эту идею в жизнь!