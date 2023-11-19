Газзаев: «Смородская предлагала мне возглавить «Локомотив», но я посчитал, что не смогу работать в этом клубе»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что мог возглавить «Локомотив», но отклонил предложение железнодорожников.

«У меня было предложение возглавить «Локомотив». Это было после работы в киевском «Динамо». Мне позвонила Ольга Смородская и сделал предложение по работе. Но я посчитал, что не смогу работать в этом клубе», — заявил Газзаев на пресс-конференции перед ретро-матчем между ЦСКА и «Локомотивом».

Валерий Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008 год, вместе с армейцами он трижды выигрывал чемпионат России и четыре раза становился обладателем Кубка страны, а также завоевывал Кубок УЕФА.

Специалист работал в киевском «Динамо» с 2009 по 2010 год.

Ретро-матч между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет в воскресенье, 19 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, в котором «Локомотив» одержал победу со счетом 1:0 и стал чемпионом России.