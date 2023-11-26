Сегодня, 10:35
Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру Хорке Карраскаля и Константина Тюкавина в дерби.
— Карраскаль сегодня хотел доказать, что Федотов зря не ставил его в состав?
— Он профессионал и в первую очередь понимает, что «Динамо» заплатило за него немалые деньги — нужно отрабатывать контракт. Как любой амбициозный игрок, Карраскаль хочет иметь постоянное место в составе. Сегодня все для него сложилось удачно. Что касается каких-то реваншистских настроений, то, наверное, такая мысль в голове у него тоже сидела. Нередко футболисты выдают сильные матчи против своих бывших клубов, тренеров.
— Тюкавин забил в пятом матче кряду. Константин ожил?
— Обрел стабильность. Но я уже как-то говорил, что с его футбольными данными он должен забивать 20 голов за сезон. Надеюсь, выполнит эту норму. Для нашего чемпионата очень добротный нападающий.