Газзаев — о Карраскале: «Обычно игроки выдают сильные матчи против бывших тренеров»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру Хорке Карраскаля и Константина Тюкавина в дерби.

— Карраскаль сегодня хотел доказать, что Федотов зря не ставил его в состав?

— Он профессионал и в первую очередь понимает, что «Динамо» заплатило за него немалые деньги — нужно отрабатывать контракт. Как любой амбициозный игрок, Карраскаль хочет иметь постоянное место в составе. Сегодня все для него сложилось удачно. Что касается каких-то реваншистских настроений, то, наверное, такая мысль в голове у него тоже сидела. Нередко футболисты выдают сильные матчи против своих бывших клубов, тренеров.

— Тюкавин забил в пятом матче кряду. Константин ожил?

— Обрел стабильность. Но я уже как-то говорил, что с его футбольными данными он должен забивать 20 голов за сезон. Надеюсь, выполнит эту норму. Для нашего чемпионата очень добротный нападающий.