Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:15

Газзаев: «Литвинов, Зобнин и Пруцев — вот вам средняя линия «Спартака»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Спартак» проиграл в Краснодаре. Про главного тренера красно-белых мы уже не раз говорили. Готов повторить: он никак не может разобраться в своих футболистах, найти оптимальные сочетания.

И это при том, что у «Спартака» очень приличный подбор исполнителей. Но где стабильность состава? Что такое стабильный состав? Это результат, качество игры, уверенность подопечных в своих силах, их прогресс. Абаскалю пора понять: чемпионами становятся те команды, в составе которых девять позиций — железные! То есть девять человек у тебя всегда выходят в старте. Только две позиции плавающие. А что мы видим в «Спартаке»? По пять-шесть человек меняется. Ну невозможно в таком режиме наиграть связи. Ну не может быть два равноценных состава. Это исключено! Ну не бывает двух одинаковых Месси или Роналду. Это же очевидные вещи. Почему тренеры «Спартака» живут по каким-то своим законам? Да даже если взять вратарскую позицию — это уже явная аномалия! За семь туров сменилось три голкипера. Сначала Свинов, потом Максименко, теперь Селихов. Как это понимать? Защитникам приходится постоянно привыкать к новым требованиям, новым указаниям, что ли?

Приведу вам один пример. В свое время в ЦСКА у меня было три хороших вратаря. Габулов и Мандрыкин привлекались в сборную России. Но я сделал выбор в пользу молодого Акинфеева. Сказал Владимиру и Вениамину: «Играть будет Игорь. Только в случае травмы или дисквалификации вы его замените». Сразу определился на берегу. И Акинфеев уже 20 лет радует болельщиков. Держит свой высокий уровень.

Вернемся к «Спартаку». Помните, после матча с «Уралом» я вам сказал, что Литвинов не защитник? Ну нет у него соответствующих качеств. А опорная зона — идеальная позиция для него. Но почему Абаскаль несколько матчей не выпускал его в старте? Неужели наказывал за ошибку в игре в Екатеринбурге? Ну ошибся — с кем не бывает? Тем более, как я заметил выше, Руслан не профильный центральный защитник.

У Абаскаля есть в распоряжении Литвинов и Зобнин. Это идеальная пара центральных, опорных хавбеков. Добавьте сюда, допустим, Пруцева — и вот вам очень качественная средняя линия. Мобильная полузащита, которая может и атаковать, и обороняться. В чем проблема? А Абаскаль все ищет и ищет. И никто не знает, как будет выглядеть полузащита в следующем туре. Вот в чем вся проблема.

Полностью интервью Газзаева читайте на сайте «СЭ»

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
Гильермо Абаскаль
Обсудить
Читайте также
КХЛ внесла изменения в регламент после дисквалификации вратаря ЦСКА Федотова
Медведев победил Де Минаура и сыграет в 1/4 финала US Open с Рублевым
Хакеры взломали сайты минобороны и сейма Латвии
Компания PariMatch подала иск против президента Украины Зеленского
Эксперт рассказал о значении удара по судостроительному заводу Украины
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Газзаев — о возможной отставке Абаскаля: «Значит, под такими слухами есть основания»
Газзаев: «Если ЦСКА укрепит еще две-три позиции, поборется с «Зенитом» на дистанции»
Эракович ответил на вопрос, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак»
«Абаскалю пора понять: 9 игроков основы не меняются! А у него за 7 туров уже три вратаря. Акинфеев с годами молодеет». Газзаев — о 7-м туре РПЛ
Фернандес ускорился до 33,84 км/ч, празднуя гол в ворота ЦСКА
Футболистам «Краснодара» показали высказывания Заремы перед матчем со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джанашия рассказал, что его сын проходит просмотр в «Локомотиве»

Газзаев — о возможной отставке Абаскаля: «Значит, под такими слухами есть основания»