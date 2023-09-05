Газзаев: «Литвинов, Зобнин и Пруцев — вот вам средняя линия «Спартака»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после матча 7-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Спартак» проиграл в Краснодаре. Про главного тренера красно-белых мы уже не раз говорили. Готов повторить: он никак не может разобраться в своих футболистах, найти оптимальные сочетания.

И это при том, что у «Спартака» очень приличный подбор исполнителей. Но где стабильность состава? Что такое стабильный состав? Это результат, качество игры, уверенность подопечных в своих силах, их прогресс. Абаскалю пора понять: чемпионами становятся те команды, в составе которых девять позиций — железные! То есть девять человек у тебя всегда выходят в старте. Только две позиции плавающие. А что мы видим в «Спартаке»? По пять-шесть человек меняется. Ну невозможно в таком режиме наиграть связи. Ну не может быть два равноценных состава. Это исключено! Ну не бывает двух одинаковых Месси или Роналду. Это же очевидные вещи. Почему тренеры «Спартака» живут по каким-то своим законам? Да даже если взять вратарскую позицию — это уже явная аномалия! За семь туров сменилось три голкипера. Сначала Свинов, потом Максименко, теперь Селихов. Как это понимать? Защитникам приходится постоянно привыкать к новым требованиям, новым указаниям, что ли?

Приведу вам один пример. В свое время в ЦСКА у меня было три хороших вратаря. Габулов и Мандрыкин привлекались в сборную России. Но я сделал выбор в пользу молодого Акинфеева. Сказал Владимиру и Вениамину: «Играть будет Игорь. Только в случае травмы или дисквалификации вы его замените». Сразу определился на берегу. И Акинфеев уже 20 лет радует болельщиков. Держит свой высокий уровень.

Вернемся к «Спартаку». Помните, после матча с «Уралом» я вам сказал, что Литвинов не защитник? Ну нет у него соответствующих качеств. А опорная зона — идеальная позиция для него. Но почему Абаскаль несколько матчей не выпускал его в старте? Неужели наказывал за ошибку в игре в Екатеринбурге? Ну ошибся — с кем не бывает? Тем более, как я заметил выше, Руслан не профильный центральный защитник.

У Абаскаля есть в распоряжении Литвинов и Зобнин. Это идеальная пара центральных, опорных хавбеков. Добавьте сюда, допустим, Пруцева — и вот вам очень качественная средняя линия. Мобильная полузащита, которая может и атаковать, и обороняться. В чем проблема? А Абаскаль все ищет и ищет. И никто не знает, как будет выглядеть полузащита в следующем туре. Вот в чем вся проблема.

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