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Газзаев — о работе Николича в ЦСКА: «Станкович в «Спартаке» быстрее начал давать результат»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал работу главного тренера армейцев Марко Николича.

«Это его первые полгода в ЦСКА. Не у всех все сразу получается. Хотя, пожалуй, Станкович в «Спартаке» быстрее начал давать результат. Но мы, опять же, говорим лишь о половине сезона. Повторюсь, уверен, весной армейцы выступят гораздо лучше, чем осенью», — сказал Газзаев «СЭ».

4 июня армейцы объявили о назначении Николича главным тренером команды. 44-летний специалист сменил на этом посту Владимира Федотова. После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде. «Угальде — форвард высокого европейского уровня. От Пьянича ждали большего». Газзаев о золотой гонке, Соболеве и Дзюбе

Денис Сафронов

2
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Марко Николич
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