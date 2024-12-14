Газзаев — о работе Николича в ЦСКА: «Станкович в «Спартаке» быстрее начал давать результат»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал работу главного тренера армейцев Марко Николича.

«Это его первые полгода в ЦСКА. Не у всех все сразу получается. Хотя, пожалуй, Станкович в «Спартаке» быстрее начал давать результат. Но мы, опять же, говорим лишь о половине сезона. Повторюсь, уверен, весной армейцы выступят гораздо лучше, чем осенью», — сказал Газзаев «СЭ».

4 июня армейцы объявили о назначении Николича главным тренером команды. 44-летний специалист сменил на этом посту Владимира Федотова. После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Денис Сафронов