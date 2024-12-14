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Газзаев — о Помазуне: «У ЦСКА и без него великолепная вратарская линия. Необходимости в нем нет»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с вратарем армейцев Ильей Помазуном.

«Считаю, у ЦСКА сейчас и без него великолепная вратарская линия: Акинфеев, Тороп, еще и молодой Боков. На данный момент большой необходимости в Помазуне нет», — сказал Газзаев «СЭ».

Голкипер играет за ЦСКА с 2017 года. Последние четыре сезона игрок провел в аренде за «Урал». Прошедшим летом Илья вернулся в расположение армейского клуба, однако 13 сентября был отстранен от тренировок с основным составом из-за высказывания о возможном переходе в «Спартак».

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде. «Угальде — форвард высокого европейского уровня. От Пьянича ждали большего». Газзаев о золотой гонке, Соболеве и Дзюбе

Денис Сафронов

Илья Помазун
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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