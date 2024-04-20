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Сегодня, 22:11

Газзаев назвал безответственным удаление Роши: «У ЦСКА будут проблемы в матче со «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался об удалениях защитников армейцев Виллиана Роши и Игоря Дивеева в игре 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Как можно было зарабатывать такие карточки? Роша поступил безответственно. Как можно так открыто идти в отбор? Он решил отдохнуть? Должна же быть ответственность перед командой. Тем более, на матч он вышел с капитанской повязкой. У ЦСКА будут проблемы в матче со «Спартаком». Тоже самое и Дивеев — только вышел и уже нарушил. Его второй фол — прямая красная. Виноваты сами», — сказал Газзаев «СЭ».

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ахмат» идет 14-м (21). Грозненцы впервые одержали победу после назначения Магомеда Адиева на пост главного тренера команды.

25 апреля ЦСКА сыграет дома против «Спартака» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Виллиан Роша
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