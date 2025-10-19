Видео
19 октября, 17:00

Газзаев раскритиковал игру Торопа в последних матчах за ЦСКА: «К сожалению, никакой замены Акинфееву мы не видим»

Александр Абустин
корреспондент
Владислав Тороп.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил игру голкипера армейцев Владислава Торопа в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3).

«Тороп сыграл неудачно. Он выглядел также неуверенно, как и в матче против «Спартака». К сожалению, никакой замены Акинфееву мы не видим. Дай Бог ему здоровья, чтобы он и дальше играл. Возвращаясь к Торопу, вратарь не должен брать только то, что в руки летит — он обязан выручать. Такую игру мы увидели со стороны голкипера «Локомотива». Отсюда приходит уверенность игроков, и тогда команда добивается результата», — сказал Газзаев «СЭ».

В текущем сезоне Тороп провел 7 игр за ЦСКА во всех турнирах и пропустил 6 мячей.

Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.

Армейцы с 24 баллами опустились на третью строчку.

56

  • AlexCS4

    Расулов когда в основе стоял последний раз?

    24.10.2025

  • Slim Tallers

    Газзаев излишне жёстко прошёлся по Торопу. Акинфеев тоже ошибается,а в еврокубках вообще пропускал в каждом матче,то есть,он только в российских головах выдающийся. А по европейским меркам средний,плохо играющий на выходах. Просто опыт не пропьёшь. А у молодого его нет.

    20.10.2025

  • анатолий еремин

    Дадже тренеры унас быстро вешают ярлыки. Ошибки бывают у всех и у Акинфеева их было немало. Как помне так очень сильный вратарь,уже сей час готовый игрок сборной России.

    20.10.2025

  • Kimi_

    К сожалению, соглашусь с ВГ. Тороп, в каждом матче, в котором он принимает участие, допускает ошибки, ведет себя очень неуверенно. И не стоит говорить о юности и незрелости, ему уже 21 год. Это состоявшийся вратарь, но вот как он состоялся как вратарь мы все видим. Он не усиление команды.

    20.10.2025

  • Саша

    Акинфеев пропустил бы от Локо больше 3 мячей. Поэтому он испугался выйти на поле. Конечно, Тороп не дотягивает до антирекорда Акинфеева.

    20.10.2025

  • Berkut-7

    Вообще это называется эйджизм( age -возраст) , то есть дискриминация по возрасту , когда человеку предьявляют что он не должен чем -то заниматься не потмоу что не может , а потмоу что просто по возрасту он старый , обычно на работах возрастных работников буквально начинают выдавливать, мол ты уже старый иди на пенсию, че ты тут работаешь, а человек легко работает и ему нормально , никаких проблем , но люид всё равно начинают ему говорить и внушать и повторяют , ну что этот год доработаешь и на пенсию? Или ты всю жизнь работаешь иди на пенсию уже , сколкьо можно и тд.

    19.10.2025

  • Князь Болтконский

    Вы зря думаете что Газзаев в Думе ничего не делает.Там схем у них хватает,над которыми надо постоянно думать головой.

    19.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Газзаев давно уже слабо разбирается в футболе. Сказывается на уственных способностях ничегонеделанье в Гос.Думе. Если в воротах ЦСКА постоянно играл бы Тороп последние пару сезонов, то ЦСКА давно бы имел хорошего основного голкипера.

    19.10.2025

  • Инженер по охране труда

    Абсолютно согласен! Лев Яшин играл до 41 года, Дино Дзофф стал чемпионом мира в 40 лет, Буффон играл до 42 лет!

    19.10.2025

  • Инженер по охране труда

    А ему похоже лишь бы г****а на вентилятор бросить!

    19.10.2025

  • Инженер по охране труда

    Ну не надо ля-ля! Были провальные матчи и у Астаповского, и у Еремина, и у Валеры Новикова...Леня Шмуц (вратарь сборной кстати) вообще забросил мяч в свои ворота..Сейчас не об этом! Тороп нервничает и его нервозность передается всей команде...Вратарь должен руководить игрой защитников и они должны быть единым целым, у Торопа это не получается...Астаповский, Новиков и Акинфеев - лучшие вратари ЦСКА за последние 50 лет!

    19.10.2025

  • Инженер по охране труда

    Для начала попробовать Баровского из дубля в игре с "Акроном" на Кубок.

    19.10.2025

  • Инженер по охране труда

    А ещё нужны позарез опорник-волкодав как Рахимич или Вернблум и забивной нападающий хотя бы как Думбия был в свое время. Про Вагнера Лав помолчу - не те времена!

    19.10.2025

  • Инженер по охране труда

    А ещё у ЦСКА не было Алвеса, Акинфеева, Мусаева...почти треть основного состава...

    19.10.2025

  • Инженер по охране труда

    Тренера вам нормального надо, В.Г. всё же не тренер!

    19.10.2025

  • Инженер по охране труда

    По третьему есть: начал гадать и завалился в другой угол. А так согласен.

    19.10.2025

  • Инженер по охране труда

    По голу Комличенко: мяч полетел в один угол, а Тороп наугад завалился в другой...Сильней Акинфеева? Ну не смешите меня! Акинфеев всем всё доказал, Тороп пока, извините, никто! Митрюшкин кстати хороший вратарь, в "Спартаке" наверняка теперь локти кусают!

    19.10.2025

  • Инженер по охране труда

    Всё верно и точно сказано...Лучше горькая правда, чем сладкая ложь...Менеджменту ЦСКА есть над чем задуматься...Может молодого Баровского попробовать в кубковой игре с "Акроном"?

    19.10.2025

  • Bibigon2020

    моложе кого? Расулова из динамо? Агкацева из краснодара?

    19.10.2025

  • Келофин

    Ну напишите прямым текстом-ЛОХ

    19.10.2025

  • Фирсыч

    Чо там Митрюшкин тащил? Самый опасный удар, отразил Карпукас. Гол Батракова, Акинфеев даже не дёрнулся бы. Гол Воробьева, Акинфеев тоже не взял бы. Про гол Комличенко, даже базара нет, только случайно, кто-то мог отбить. Тороп гораздо сильней Акинфеева! Но, я рад, что Торопа с г...ом смешали. Пусть дальше играет Акинфеев. Локо, вперёд!

    19.10.2025

  • bvp

    Тороп - очень слабый голкипер, тоже невысокий. Если Игорян надолго выбыл, у ЦСКА будут проблемы. Могли бы взять нормального второго вратаря, Беленова хотя бы.

    19.10.2025

  • alex-ls

    чем он в матче со Спартаком не угодил-то?

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Посмотрим. Если честно, я бы ставил на ничейку.

    19.10.2025

  • AlexCS4

    И толку? Играет Максименко, которого даже мясные требуют убрать.

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Никто. Опытные пылят тихо, а про молодых надо хотя бы пару сезонов смотреть.

    19.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Хрен его знает. Посмотрим, время покажет)) Вот уже готовлюсь к каким-то под*ебкам со стороны команды. Там Ахмат Черчесова. Сегодня прочитал из последних 10 матчей с Ахматом выиграли только 1. Че - то я очкую, Славик))))

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Состав у Динамо хороший, есть кем играть. Да, не на чемпионство, но биться за бронзу просто обязаны. А вот почему нет результата - вопрос к тренеру.

    19.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Ну да. Не раскисайте, у вас хорошая команда и еще повоюете. А вот Динамо прям совсем слабое, я имею в виду для борьбы за медали. Только за 5-6 места, максимум.

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Верно говоришь. Пусть пустопорожние балаболы посмотрят на возраст вратарей лидеров ФНЛ. Для начала. :)

    19.10.2025

  • Иванов Алексец

    А Помазун в Спартаке...

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Да кто спорит? Откровенный косяк Славы. Выбей куда угодно, и не расслабляйся после этого. Это вот долбанутая идея Челестини-Карпина: мелкий розыгрыш от вратаря. Уже сколько голов привезли из-за этого. По первому и третьему голу претензий к нему нет. В остальном выручал.

    19.10.2025

  • сакс_КТ

    Ты с темы то не соскакивай. Какие вратари в РФ сейчас лучше Акинфеева и по каким параметрам?

    19.10.2025

  • Вадим Непобедим

    То что случилось вчера это несчастный случай. Но когда сделали ставку на Торопа и Крамаренко с Акинфеевым выдавили Помазуна из команды уже было понятно что надо искать нового вратаря уровня ЦСКА.

    19.10.2025

  • Футболист Сапогов

    AlexCS4, абсолютно с тобой согласен. Мне нравится этот парень и очень хочется верить, что он станет в будущем прекрасным вратарем и поможет армейцам добиться больших побед. НО, еще раз, мою мысль услышь. Вчера он сыграл плохо. Именно это предрешило исход матча. Уверенность вратаря Локо вчера им явно помогла, а ошибки Торопа закрепостили армейцев. И ты правильно говоришь, косяки бывают у всех.

    19.10.2025

  • Adminni

    Тороп реально слабый. Акинфеев уже в 17 уверенно в раме стоял, а этот нервный весь матч, делает привозы... ЦСКА надо явно искать достойную замену Игоряну, Тороп провел пару удачных матчей, но в целом конечно играет днищенски. Тут его многие защищают, молодой говорят, но есть молодые по хорошему наглые и играют не боятся, но к сожалению Топор тресется как осиновый лист все матчи это все передается команде. Зимой однозначно надо искать нового кипера иначе о борьбе за чемпионство надо забыть

    19.10.2025

  • spartsmen

    korolev.aleksey63 про ломание после критики у меня ничего не сказано. хотя после критики никто не должен ломаться. даже ненастоящий вратарь и настоящий слесарь. но и у пса тут не критика, а огульное охаивание.

    19.10.2025

  • Степочкин

    Если бы да кабы.....а вот во времена Брежнева, Сталина, Петра 1..... У Акинфеева потрясающая карьера, человек выиграл в РФ все что можно по многу раз за один клуб, а так же Лигу ЛЕ. Все остальное твои влажные фантазии. Как говорится попробуй повтори.

    19.10.2025

  • фанат

    Зачем Торопа сравнивать с Игорем. Игор феномЕн! Пусть учится пока гений в строю.

    19.10.2025

  • korolev.aleksey63

    Настоящий вратарь не должен лоимться после критики-для него эо повод больше работать на своими ошибками.

    19.10.2025

  • Berkut-7

    Ерунда , в основе должны играть не молодые таланты , а те кто даёт результат, зачем нужно искуственно вводить игрока вместо того, кто даёт результат? да пусть ему хоть 40 лет , если он может играть, пусть играет , какая разница сколкьо лет футболисту ? очки начисляют не за возраст игроков , а за победы вообще-то....просто есть люди которым просто подавай молодого игрока в команду , просто потмоу что он молодой, вот хочется им молодого, старый надоел им видите ли, но на поле это так не работает.

    19.10.2025

  • Igor Alexandrov

    а ты вообще-то видел когда-нибудь настоящих вратарей или для тебя конефей-икона?во времена Астаповского,Еремина,Перхуна этот пшеночник только за дубль мог топтаться и сетки с мячами носить

    19.10.2025

  • Igor Alexandrov

    надеюсь,что Тороп никогда не будет похож на того,кто врос корнями во вратарскую площадку и никого из талантливых вратарей не пускает на это место.Дорогу талантливым!

    19.10.2025

  • Степочкин

    Зайчик-барабанщик, иди вратарей своих команд обсуждай.

    19.10.2025

  • Степочкин

    Уже по пеналям с Балтикой было видно как он устал в отличии от вратаря соперника - легкий , быстрый ,резкий. А Тороп поднимался опираясь руками об колено, настолько тяжело ему было. Это был звоночек. ... Навес Воробьева обязан был ловить. Навес, а не удар... Нужен новый вариант со сменой Акинфеева. Тороп 2-й номер в Кубки.

    19.10.2025

  • Igor Alexandrov

    конефей даже то,что в него летело,когда он не успевал от мяча увернуться не ловил,а отбивал,как зайчик-барабанщик...а в этой игре получил бы 3-4 мяча

    19.10.2025

  • Гончар

    Отличный вратарь.достойная смена игорька.Главное давать ему играть.А,основной вратарь пусть посидит на лавочке,отдохнёт.Не мальчик уже.

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Все верно. В атаке играли слабовато. Но тут, сцуко, критичная потеря была - Мойзес. Без него, что в атаке, что в обороне - беда у команды.

    19.10.2025

  • Berkut-7

    Ну как по мне ТОроп , может и косячит , но в целом данные у него хорошие , просто молодой ....что касается Акинфеева, то никто его и не заменит, это уникум , поэтмуо не надо расчитывать что можно из молодого вратаря создать второго Акинфеева , и не надо сравнивать Торопа с ним , зачем давить на Торопа , что он должен играть на уровне Акинфеева , у Торопа будет свой путь в футболе , Акинфеевым он никогда не станет, но на уровне Митрюшкина образца Локомотива может вырасти, почему бы и нет.

    19.10.2025

  • Игорь Подосинников

    А забивать тоже должен был Тороп? Забили то ноль! Если и есть вина только во 2м мяче

    19.10.2025

  • Футболист Сапогов

    А вот тут пес прав. Вчера все решили вратари. Один потащил, а другой наоборот - все сделал, чтобы команда проиграла.

    19.10.2025

  • AlexCS4

    Слава - хороший воротчик. Вот точно не хуже, чем любой из наших команд топ-6. И намноооого моложе всех оттуда. А косяки бывают у всех.

    19.10.2025

  • marchela13

    Алип виноват.......

    19.10.2025

  • spartsmen

    старший и заслуженный - не всегда самый умный. сыграл неуверенно, но только в этой игре. во всех остальных, что я видел, когда он подменял игоряна, играл хорошо и отлично. так что сам слушайся, жертва авторитетов.

    19.10.2025

  • Гантэр

    Слушай старших и заслуженных людей. Играл неуверенно это факт.

    19.10.2025

  • spartsmen

    нормальный вратарь. не хрен на него гавкать, а то сломаете пацана титулом наследника. пусть растёт спокойно и без категорических суждений.

    19.10.2025

    Владислав Тороп
    Игорь Акинфеев
    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
    Валерий Газзаев
