Валерий Газзаев: «Если у Баринова есть предложение от «Бешикташа» — надо ехать. Дима заслужил это своей игрой»

15 января, 22:34
Заслуженный тренер России Валерий Газзаев рассказал, что думает о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».
«Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай» — три ведущих клуба Турции. Эти клубы регулярно играют в Лиге чемпионов. Если у Баринова есть предложение от «Бешикташа» — надо ехать. Дима заслужил это своей игрой.
Если ему создадут хорошие условия, то почему бы и не переехать? Тем более сегодня, когда наш футбол в изоляции», — цитирует Газзаева Sport24.
Ранее стало известно о том, что «Локомотив» не хочет отпускать Баринова в «Бешикташ» этой зимой. Однако турецкий клуб готов вернуться к вопросу трансфера российского футболиста в летнее трансферное окно.
Методология
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Основные источники исследования