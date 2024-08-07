Газзаев: «Как Березуцких можно было называть деревянными?! Непрофессионально!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, как при нем получили шанс в команде Василий и Алексей Березуцкие.

— В конце 2001 года вы возглавили ЦСКА.

— Когда я получил приглашение от Евгения Гинера, мы сели, несколько часов обсуждали, как будем выстраивать клуб, команду. Поняли, что надо все начинать с чистого листа. Благодарен Евгению Леннорычу за поддержку. Ведь сразу же предстояло провести серьезную ротацию. Расстаться с 14 футболистами и взять на их места новичков. Задача, скажу я вам, не из легких. И болельщики не сразу поняли мои решения. Но мы выбрали свою линию, я дал шанс молодежи. Например, Березуцким. В команде появились Шемберас, Гусев и многие другие. Специально созвали пресс-конференцию, и я объяснил, что для чемпионства нам нужны соответствующие футболисты. С определенным уровнем и, самое главное, с менталитетом победителей. С духом!

— Березуцких многие специалисты называли «деревянными».

— Ну что значит — «деревянные»? Это вообще не профессиональный подход. Тренер должен увидеть в игроке сильные качества и их развивать. Показатель успешности тренера заключается не только в результатах команды (это, конечно, тоже важно), а в прогрессе подопечных. Молодые Березуцкие начали под нашим руководством прибавлять, заматерели. И потом долгие годы уже невозможно было представить ЦСКА без братьев. А сколько мне доставалось от вашего брата? Сколько гадостей писали про меня и мое решение дать шанс Василию и Алексею... Но я не дрогнул. Сказал ребятам: «Я вам доверяю. От вас требуется лишь одно — хорошо работать».

Алексей играл в ЦСКА с 2001 по 2018 год. На данный момент он входит в тренерский штаб армейцев.

Василий с 2002 по 2018 год. На данный момент он является ассистентом главного тренера клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого.

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