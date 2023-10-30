Газзаев: «Если ЦСКА усилится зимой, сможет побороться за золото»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после победы армейцев над «Краснодаром» (1:0) в 13-м туре РПЛ порассуждал о перспективах двух команд в этом сезоне.

— «Краснодар» потихоньку сдувается?

— Я бы пока так не говорил. Но сегодня подопечные Ивича не показали игры лидера чемпионата. Именно сегодня «Краснодар» не убедил меня в том, что способен претендовать на золотые медали. Но мы говорим сейчас лишь об одном матче. Посмотрим, что будет дальше. Видимо, число 13 оказалось для «быков» действительно не счастливым. Имею в виду 13-й тур (улыбается)

— В концовке удача была на стороне армейцев?

— Вы имеете в виду штангу? Да, пожалуй, где-то удача улыбнулась ЦСКА. Но если брать матч в целом, то большую часть игры хозяева смотрелись лучше, показывали довольно агрессивный футбол. Москвичи активно вступали в отбор, прессинговали. Но силы же не безграничны. В концовке подустали. Да, «Краснодар» имел моменты для взятия ворот. Но, на мой взгляд, команда Федотова заслужила этот фарт. С такими кадровыми проблемами и так качественно провести 70 минут! Это, конечно, достойно похвалы.

— Теперь ЦСКА делит четвертое место с «Динамо». Каковы перспективы армейцев этом сезоне?

— Если зимой клуб укрепит ряд позиций, то уже можно будет претендовать на золотые медали.

— На чемпионство?

— А почему нет? Плотность в таблице высокая. Отрыв «Краснодара» и «Зенита» небольшой. Даже с такими кадровыми проблемами ЦСКА сейчас очень достойно смотрится против конкурентов. Так что пока все реально. Сегодня армейцы одержали важнейшую победу с точки зрения турнирной стратегии.

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