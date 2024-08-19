Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:45

Газзаев: «ЦСКА явно не хватает форварда-бомбардира»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал проблемную позицию армейцев после поражения в матче 5-го тура РПЛ от «Локомотива» (0:1).

— Кто сейчас лидер этого ЦСКА?

— Так сразу и не могу ответить. Но бросается в глаза, что армейцам необходим классический центральный нападающий, который мог бы стабильно забивать и выжимать максимум даже из полумоментов. Для меня это очевидно.

— То есть Мусаев вас не убеждает?

— Не хочется переходить на личности. Но форвард с бомбардирскими качествами ЦСКА нужен. Иначе, конечно, придется непросто.

— Что тогда можете сказать про Койта? Вчера он удивил, отдав пас Гайчу, который явно находился в офсайде, и запорол тем самым перспективную атаку.

— Пока тоже обойдемся без комментариев. Он еще адаптируется к новой команде. Еще не вписался в игру армейцев.

— От Файзуллаева ждали большего?

— В целом у ЦСКА приличная средняя линия. Файзуллаев, Обляков, Жемалетдинов. Достаточно креативных футболистов, которые обладают хорошим пасом. Но нужен наконечник. Я бы даже так сказал: ЦСКА необходимы более сильный форвард и латерали. Вагнер, Красич и Жирков (смеется).

После этого матча «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА с 7 очками — на шестой строчке.

18&nbsp;августа. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:1). Тамерлан Мусаев и&nbsp;Дмитрий Баринов. «ЦСКА нужны сильный центрфорвард и латерали. Вагнер, Красич и Жирков». Газзаев — о поражении от «Локо»

ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
1
Обсудить
Читайте также
Под Саратов прошел чемпионат России по пахоте
Волочкова в поздравлении перепутала жениха Трусовой с Кондратюком
Американец объяснил решение пойти добровольцем на СВО
Станкович повторил рекорд Романцева, но остался кое-чем недоволен. Что произошло после победы «Спартака» над «Факелом»
Харрис заявила о продолжении работы США по достижению сделки о перемирии в Газе
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Клаудиньо — о судействе: «Арбитр всегда против «Зенита»
Сметанин — о травме Глушенкова: «Интересно, Орлов назовет бандитом Ориньо из «Химок»?
Газзаев о Батракове: «Если продолжит развиваться, получим игрока уровня Глушенкова»
Газзаев считает, что дерби ЦСКА — «Локомотив» было ничейным
Лантратов — о победе над ЦСКА: «Выжали максимум»
Педро считает, что игрокам «Зенита» не стоит обращать внимания на судейство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев считает, что дерби ЦСКА — «Локомотив» было ничейным

Газзаев о Батракове: «Если продолжит развиваться, получим игрока уровня Глушенкова»