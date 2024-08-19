Газзаев: «ЦСКА явно не хватает форварда-бомбардира»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал проблемную позицию армейцев после поражения в матче 5-го тура РПЛ от «Локомотива» (0:1).

— Кто сейчас лидер этого ЦСКА?

— Так сразу и не могу ответить. Но бросается в глаза, что армейцам необходим классический центральный нападающий, который мог бы стабильно забивать и выжимать максимум даже из полумоментов. Для меня это очевидно.

— То есть Мусаев вас не убеждает?

— Не хочется переходить на личности. Но форвард с бомбардирскими качествами ЦСКА нужен. Иначе, конечно, придется непросто.

— Что тогда можете сказать про Койта? Вчера он удивил, отдав пас Гайчу, который явно находился в офсайде, и запорол тем самым перспективную атаку.

— Пока тоже обойдемся без комментариев. Он еще адаптируется к новой команде. Еще не вписался в игру армейцев.

— От Файзуллаева ждали большего?

— В целом у ЦСКА приличная средняя линия. Файзуллаев, Обляков, Жемалетдинов. Достаточно креативных футболистов, которые обладают хорошим пасом. Но нужен наконечник. Я бы даже так сказал: ЦСКА необходимы более сильный форвард и латерали. Вагнер, Красич и Жирков (смеется).

После этого матча «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА с 7 очками — на шестой строчке.