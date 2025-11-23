Газзаев: «ЦСКА нужны форварды другого уровня»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев обозначил проблемы в игре армейцев после поражения от «Спартака» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

— Что не получилось у ЦСКА?

— Во-первых, сказалась травма Кругового уже в начале встречи. В этом ЦСКА он играет одну из ключевых ролей. Заменить его оказалось не так-то просто. Поповичу по большому счету это не удалось. Во-вторых, наметилась тревожная тенденция.

— Какая?

— ЦСКА проигрывает уже третий матч после паузы на сборные. Значит, что-то было упущено в подготовке. Пять человек уезжало в нашу национальную команду. Сложилось впечатление, что не все они восстановились. Обляков, видимо, не до конца поправился после травмы. Был не так заметен. В общем, армейцы не смогли показать целостный футбол. Все как-то эпизодически...

— Какая позиция проседает в команде Челестини?

— Если ЦСКА намерен бороться за чемпионство, то, конечно, нужны форварды другого уровня. Сразу же на ум приходят нападающие калибра Вагнера, Жо, Олича. Но сейчас имеем то, что имеем. Сегодня армейцам явно не хватало остроты именно в завершающей стадии. Тот же Угальде гораздо больше напрягал защитников ЦСКА, все время был нацелен на удар, в первом тайме мог отличиться.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, ЦСКА идет на второй строчке с 33 очками.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Балтики», а ЦСКА примет дома «Оренбург».