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Сегодня, 08:30

Газзаев считает, что дерби ЦСКА — «Локомотив» было ничейным

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями о дерби с «Локомотивом» (0:1).

— Большего ждали от этого матча?

— Считаю, получилось боевое дерби. С обилием единоборств. Никто не хотел уступать. Команды вышли на игру с хорошим настроем. Территориальное преимущество было на стороне ЦСКА. Армейцы, пожалуй, смотрелись получше до 75-й минуты. А вот концовка осталась за железнодорожниками. Сработали замены Галактионова. Сарвели и Тикнизян явно оживили игру «Локомотива» впереди. Они в общем-то и поучаствовали в голе. Наиру удался отличный, мастерский удар в дальний угол.

— Результат закономерен?

— Мне кажется, игра была ничейной. Борьбы много, моментов мало. Да, Давила бил в первом тайме в ближний угол, Лантратов среагировал. У ЦСКА было побольше подходов, но вот в концовке подопечным Николича уже пришлось обороняться. Повторюсь, Галактионов угадал с заменами. Так бывает. Нужно играть все 90 минут, а не 75. «Локо» просто лучше распорядился своим шансом.

— Складывается ощущение, что проклятие прошлого сезона никуда не делось. ЦСКА и при новом тренере пропускает в концовке...

— Я бы тут не искал какой-то закономерности. Каждый матч — это отдельная история. Не стоит говорить о некоей тенденции.

После этого матча «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА с 7 очками — на шестой строчке.

18&nbsp;августа. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:1). Тамерлан Мусаев и&nbsp;Дмитрий Баринов. «ЦСКА нужны сильный центрфорвард и латерали. Вагнер, Красич и Жирков». Газзаев — о поражении от «Локо»

ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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