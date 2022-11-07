Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:59

Газзаев считает, что для Дзюбы переход в «Торпедо» был бы большим риском

Алина Савинова
Telegram Новости

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Пойдет ли Дзюба в «Торпедо»? Дзюба — игрок с определенным мастерством. Насколько он рискнет перейти в вылетающую команду? А «Торпедо» на сегодняшний день с почти со сто процентной гарантией вылетает. Надо приложить огромные усилия, чтобы вторую часть чемпионата команда показала результаты. А сейчас в игре «Торпедо» чувствуется обреченность. Ни игры, ни качества, ни создания голевых ситуаций. Твердые аутсайдеры», — цитирует «РБ Спорт» Газзаева.

6 ноября стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». На следующий день турецкая федерация футбола подтвердила эту информацию.

Отметим, что на данный момент «Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/valerij-gazzaev-dlya-dzyuby-perehod-v-torpedo-risk-komanda-vyglyadit-obrechennoj/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Валерий Газзаев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Победил рак и вернулся в хоккей. Молодой талант России справился со смертельной угрозой
Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии 1/8 мы увидим два недавних финала
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Бышовец похвалил Кержакова и Одоевского за публичную поддержку Чистякова
Гришин: «Никакого кризиса у ЦСКА нет, команда играет хорошо»
Первый тренер Чистякова: «Договорной матч? Бред галимый»
Канчельскис сравнил «Зенит» с «Арсеналом» 2004 года: «Может, будет сезон без поражений»
Радченко — об ошибках Сафонова: «Ему нужно действовать проще, не мудрить»
Боков — об ошибке Чистякова: «И я сам в свои ворота забивал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

ЦСКА не рассматривает вариант с приглашением защитника «Зенита» Чистякова

Радченко — о Дзюбе: «Торпедо» вряд ли потянет его зарплату. Переход в «Сочи» или «Локо» вполне реален»