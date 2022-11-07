Газзаев считает, что для Дзюбы переход в «Торпедо» был бы большим риском

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Пойдет ли Дзюба в «Торпедо»? Дзюба — игрок с определенным мастерством. Насколько он рискнет перейти в вылетающую команду? А «Торпедо» на сегодняшний день с почти со сто процентной гарантией вылетает. Надо приложить огромные усилия, чтобы вторую часть чемпионата команда показала результаты. А сейчас в игре «Торпедо» чувствуется обреченность. Ни игры, ни качества, ни создания голевых ситуаций. Твердые аутсайдеры», — цитирует «РБ Спорт» Газзаева.

6 ноября стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». На следующий день турецкая федерация футбола подтвердила эту информацию.

Отметим, что на данный момент «Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.