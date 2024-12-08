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Сегодня, 21:00

Газзаев: «Дзюба своим авторитетом помогает «Акрону. Заслуга Тедеева, что у них есть стиль»

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении «Акрона» в нынешнем сезоне.

«Отметил бы «Акрон», который показывает очень хороший и приятный футбол. Хочу поздравить тренера Заура Тедеева с проделанной работой. По результату и качеству игры его команда оставляет отличное впечатление, особенно с учетом того, что это дебютант РПЛ. У «Акрона» есть свой стиль, и он от него не отходит. В России в принципе очень мало команд со своим характерным стилем. Если к нему прибавить еще и мастерство, тогда можно будет претендовать и на более высокие места. Если говорить о Дзюбе, то в команде он недавно, но его авторитет определенно сказывается на коллективе. Тут, в первую очередь, заслуга главного тренера, который наигрывает эту систему. И, конечно, Дзюба своим авторитетом помогает», — сказал Газзаев «ВсеПроСпорт».

Клуб из Тольятти набрал 22 очка после 18 туров и занимает девятое место в таблице РПЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Артем Дзюба
ФК Акрон
Валерий Газзаев
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