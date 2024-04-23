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Сегодня, 17:31

Газзаев считает, что матч против «Спартака» будет для ЦСКА очень сложным

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями перед от предстоящего между армейцами и «Спартаком» в перенесенном 21-м туре РПЛ.

Игра пройдет 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

«Будет очень интересная игра. В «Спартаке» поменялся тренер, и свои последние две игры с точки зрения качества они провели достаточно уверенно, что сказалось на результате. Видно было, что футболисты играют с большой самоотдачей и интересом», — сказал Газзаев «СЭ».

Также бывший тренер ЦСКА поделился мнением о потерях в составе армейцев.

«ЦСКА в последней игре, и по качеству, и по результату, к сожалению, проиграл. Потеря двух центральных защитников Дивеева и Роши и Файзуллаева — это большие потери. Если говорить и перспективах, то, конечно, будет очень сложный матч для ЦСКА. Думаю, что они должны включить внутренние резервы. В концовке чемпионата любой результат влияет на положение команды в турнирной таблице», — добавил Газзаев.

Защитник &laquo;Ахмата&raquo; Андрей Семенов и&nbsp;полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ахмату». И потерял Файзуллаева, Рошу и Дивеева на дерби со «Спартаком»

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах. ЦСКА идет 6-м (37).

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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