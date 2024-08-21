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Сегодня, 14:28

Газзаев — о матче «Зенита» со «Спартаком»: «Отсутствие ведущих игроков всегда негативно сказывается на результатах»

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Известный российский тренер Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Родригао, полузащитники Ильзат Азметов, Вендел и Максим Глушенков, а также форвард Педро не смогут принять участия в игре.

«Отсутствие ведущих игроков всегда негативно сказывается на результатах, особенно когда у тебя команда — это уже отлаженный механизм. Тем не менее у «Зенита» имеется большая скамейка, поэтому сейчас у футболистов, которые не часто попадают в старт, будет шанс проявить себя и свои лучшие качества в столь важном матче», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 августа на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

Денис Сафронов

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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