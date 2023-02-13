Газзаев считает, что РФС должен организовать прощальный матч Жиркова

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что нужно организовать прощальный матч для экс-защитника сборной России и «Челси» Юрия Жиркова.

«Безусловно, нужно провести такой матч. Жирков принес огромную пользу российскому спорту и футболу в частности. Юра завершил свою карьеру на блестящем уровне. Он выиграл очень много трофеев. Он показывал всегда высокий уровень и на уровне сборной, и на уровне клубов, в которых он играл. Этот человек заслуживает, чтобы его проводы из профессиональных футболистов сделали очень красиво. Он настоящий талант, который наделен еще и трудолюбием. Это и позволило Юре добиться таких успехов, прекрасных результатов. Я считаю, что это пример и для молодых российских футболистов, и для тех, кто уже играет на высоком уровне. Мне кажется, что вот такую карьеру нужно ставить себе в ориентир. Каждый должен стремиться проводить свою карьеру так и завершить ее на таком профессиональном и высочайшем уровне. Жирков — выдающийся спортсмен. Именно талант и трудолюбие сделали из него такого прекрасного футболиста. Я желаю ему, чтобы в будущем, где бы он ни работал, он проявлял свои лучшие качества», — приводит слова Газзаева «Спорт День за Днем».

Он также заявил, что многие поддержали бы этот матч. По его словам, выдающиеся футболисты этого заслуживают.

В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».

Всего в составе национальной команды он провел 104 матча, в которых забил 2 мяча.

В 2008 году Юрий Жирков был признан лучшим футболистом России. В списках 33 лучших футболистов чемпионата России он оказался 13 раз.