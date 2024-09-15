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Сегодня, 04:01

Газзаев: «Нашим клубам надо ориентироваться на «Локомотив» в плане комплектования состава»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Валерий Газзаев оценил трансферную политику «Динамо».

«Моя позиция не менялась. Мне кажется, нет никакой надобности в подписании легионеров, так как мы находимся в изоляции. У нас же есть пример «Локомотива», который укомплектован российскими игроками и показывает хороший результат и хорошую игру. Когда-то клуб сделал ставку на того же Глушенкова, который сейчас ярко проявляет себя в «Зените».

Мое мнение, что в плане комплектации состава нашим клубам надо ориентироваться на «Локомотив». Но я не против того, чтобы в наш чемпионат приезжали иностранцы высокого уровня, которые реально способы усилить нашу лигу. Я именно против подписания второстепенных легионеров нашими клубами, — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

«Локомотив» 14 сентября обыграл «Оренбург» со счетом 4:2. «Локомотив» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует «Зенит» (20).

Источник: Metaratings
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев

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