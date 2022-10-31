Газзаев считает, что Сафонов не должен отказываться от предложения «Зенита»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал интерес «Зенита» к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«Если есть такое предложение, мне кажется, он не должен отказываться. Он один из лучших вратарей в нашем чемпионате. Да, и в матче с «Зенитом» проявил себя с самой лучшей стороны. Если есть такое предложение перейти в лучшую команду страны на сегодня, конечно, надо идти», — цитирует «КП Спорт» Газзаев.

Сафонов выступает за основной состав «Краснодара» с сезона-2018/19. В 2021 году он подписал долгосрочный контракт с клубом.

В текущем сезоне 23-летний голкипер провел 15 матчей в РПЛ, в которых пропустил 21 мяч.