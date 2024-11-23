Газзаев считает, что сегодняшние матчи РПЛ нужно перенести на весну

Сегодня, 11:55
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением по поводу проведении матчей РПЛ во время сильного снегопада.
«Если идет такой обильный снегопад, то, я считаю, матчи можно спокойно перенести на следующий год. Такие игры лучше перенести на весну, когда у нас начинается второй круг чемпионата. Это было бы абсолютно правильное решение, ничего настолько сложного я не вижу. Конечно, в таких условиях не стоит проводить матчи. Нужно их спокойно переносить и готовиться ко второй части чемпионата», — сказал Газзаев «СЭ».
Также тренер отметил, что могут быть трудности в переносе матчей.
«Каждой команде нужно провести как минимум еще три матча, а кому-то еще и сыграть в Кубке России, и будем честны, такое количество матчей перенести на следующий год уже будет сложно. Один — два тура еще можно перенести, но столько игр будет проблематично перенести. Но все же, если будет возможность переноса, то стоит это сделать именно с декабрьскими матчами», — добавил Газзаев.
Сегодня, 23 ноября, в Москве пройдут два матча РПЛ: ЦСКА примет «Ростов», а «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Также «Химки» на своем поле сыграют с «Краснодаром».
Денис Сафронов
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)